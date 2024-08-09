Рейтинг@Mail.ru
Доброволец рассказал, как принимал Поддубного на первом медпункте - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:26 09.08.2024 (обновлено: 09:12 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965083724.html
Доброволец рассказал, как принимал Поддубного на первом медпункте
Доброволец рассказал, как принимал Поддубного на первом медпункте - РИА Новости, 09.08.2024
Доброволец рассказал, как принимал Поддубного на первом медпункте
Раненого корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нашел местный житель и передал добровольцам, а те сразу не поняли, кто это, обработали и отправили в больницу,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T03:26
2024-08-09T09:12
специальная военная операция на украине
евгений поддубный
ранение военкора поддубного в курской области
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964920698_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7b21d4f15e6bbfa4b7db9d3f100de45.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Раненого корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нашел местный житель и передал добровольцам, а те сразу не поняли, кто это, обработали и отправили в больницу, рассказал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.В своем репортаже, опубликованном на сайте издания, Коц написал, что Поддубный после ранения сам выполз на обочину, там его нашел местный житель. Он привез Поддубного в промежуточный пункт оказания помощи раненым. Там его принял медик-доброволец с позывным "Дед"."Он был обожжен, разговаривал непонятно, говорил что-то. Мы, естественно, сразу же его проверили, чтобы гранат не было, мы же не знаем, кто это. Нашли документы у него - Поддубный. Но мы-то не знаем, кто, все люди одинаковые", - цитирует медика Коц.Медик добавил, что журналиста не узнали, быстро обработали, раздели, укололи и приняли решение быстро везти в областную больницу."Ребята быстро его доставили. А потом мы уже узнали... Мы смотрим на его канал, мы подписаны: "Погиб". Я говорю: как "погиб", если он - вот, у нас лежит в машине"", - привел Коц слова медика.
https://ria.ru/20240808/informatsiya-1964937503.html
https://ria.ru/20240808/oon-1964923441.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964920698_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0d41db0b17a7b32a7663fb5e77102045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений поддубный, ранение военкора поддубного в курской области, вгтрк
Специальная военная операция на Украине, Евгений Поддубный, Ранение военкора Поддубного в Курской области, ВГТРК
Доброволец рассказал, как принимал Поддубного на первом медпункте

Коц: Поддубного после атаки ВСУ в Курской области нашел на дороге местный житель

© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы | Перейти в медиабанкРаненого военного корреспондента Евгения Поддубного доставили в научно-исследовательский институт скорой неотложной помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве
Раненого военного корреспондента Евгения Поддубного доставили в научно-исследовательский институт скорой неотложной помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в медиабанк
Раненого военного корреспондента Евгения Поддубного доставили в научно-исследовательский институт скорой неотложной помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Раненого корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нашел местный житель и передал добровольцам, а те сразу не поняли, кто это, обработали и отправили в больницу, рассказал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.
В своем репортаже, опубликованном на сайте издания, Коц написал, что Поддубный после ранения сам выполз на обочину, там его нашел местный житель. Он привез Поддубного в промежуточный пункт оказания помощи раненым. Там его принял медик-доброволец с позывным "Дед".
Телемост с военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Госдуме предложили наказать сливших недостоверную информацию о Поддубном
Вчера, 14:51
"Он был обожжен, разговаривал непонятно, говорил что-то. Мы, естественно, сразу же его проверили, чтобы гранат не было, мы же не знаем, кто это. Нашли документы у него - Поддубный. Но мы-то не знаем, кто, все люди одинаковые", - цитирует медика Коц.
Медик добавил, что журналиста не узнали, быстро обработали, раздели, укололи и приняли решение быстро везти в областную больницу.
"Ребята быстро его доставили. А потом мы уже узнали... Мы смотрим на его канал, мы подписаны: "Погиб". Я говорю: как "погиб", если он - вот, у нас лежит в машине"", - привел Коц слова медика.
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В ООН прокомментировали атаку ВСУ на военкора ВГТРК Поддубного
Вчера, 14:05
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПоддубныйРанение военкора Поддубного в Курской областиВГТРК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала