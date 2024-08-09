https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965083724.html

Доброволец рассказал, как принимал Поддубного на первом медпункте

Доброволец рассказал, как принимал Поддубного на первом медпункте - РИА Новости, 09.08.2024

Доброволец рассказал, как принимал Поддубного на первом медпункте

Раненого корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нашел местный житель и передал добровольцам, а те сразу не поняли, кто это, обработали и отправили в больницу,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T03:26

2024-08-09T03:26

2024-08-09T09:12

специальная военная операция на украине

евгений поддубный

ранение военкора поддубного в курской области

вгтрк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964920698_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7b21d4f15e6bbfa4b7db9d3f100de45.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Раненого корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нашел местный житель и передал добровольцам, а те сразу не поняли, кто это, обработали и отправили в больницу, рассказал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.В своем репортаже, опубликованном на сайте издания, Коц написал, что Поддубный после ранения сам выполз на обочину, там его нашел местный житель. Он привез Поддубного в промежуточный пункт оказания помощи раненым. Там его принял медик-доброволец с позывным "Дед"."Он был обожжен, разговаривал непонятно, говорил что-то. Мы, естественно, сразу же его проверили, чтобы гранат не было, мы же не знаем, кто это. Нашли документы у него - Поддубный. Но мы-то не знаем, кто, все люди одинаковые", - цитирует медика Коц.Медик добавил, что журналиста не узнали, быстро обработали, раздели, укололи и приняли решение быстро везти в областную больницу."Ребята быстро его доставили. А потом мы уже узнали... Мы смотрим на его канал, мы подписаны: "Погиб". Я говорю: как "погиб", если он - вот, у нас лежит в машине"", - привел Коц слова медика.

https://ria.ru/20240808/informatsiya-1964937503.html

https://ria.ru/20240808/oon-1964923441.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений поддубный, ранение военкора поддубного в курской области, вгтрк