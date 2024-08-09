Доброволец рассказал, как принимал Поддубного на первом медпункте
Коц: Поддубного после атаки ВСУ в Курской области нашел на дороге местный житель
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы | Перейти в медиабанкРаненого военного корреспондента Евгения Поддубного доставили в научно-исследовательский институт скорой неотложной помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве
Раненого военного корреспондента Евгения Поддубного доставили в научно-исследовательский институт скорой неотложной помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Раненого корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нашел местный житель и передал добровольцам, а те сразу не поняли, кто это, обработали и отправили в больницу, рассказал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.
В своем репортаже, опубликованном на сайте издания, Коц написал, что Поддубный после ранения сам выполз на обочину, там его нашел местный житель. Он привез Поддубного в промежуточный пункт оказания помощи раненым. Там его принял медик-доброволец с позывным "Дед".
"Он был обожжен, разговаривал непонятно, говорил что-то. Мы, естественно, сразу же его проверили, чтобы гранат не было, мы же не знаем, кто это. Нашли документы у него - Поддубный. Но мы-то не знаем, кто, все люди одинаковые", - цитирует медика Коц.
Медик добавил, что журналиста не узнали, быстро обработали, раздели, укололи и приняли решение быстро везти в областную больницу.
"Ребята быстро его доставили. А потом мы уже узнали... Мы смотрим на его канал, мы подписаны: "Погиб". Я говорю: как "погиб", если он - вот, у нас лежит в машине"", - привел Коц слова медика.