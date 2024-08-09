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День воинской славы России в честь победы над шведами у мыса Гангут (1714) - РИА Новости, 09.08.2024
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День воинской славы России в честь победы над шведами у мыса Гангут (1714)
День воинской славы России в честь победы над шведами у мыса Гангут (1714) - РИА Новости, 09.08.2024
День воинской славы России в честь победы над шведами у мыса Гангут (1714)
9 августа в России отмечается День воинской славы, посвященный первой в отечественной истории морской победе русского флота под командованием Петра Первого над... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T02:15
2024-08-09T02:15
справки
россия
швеция
балтийское море
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9 августа в России отмечается День воинской славы, посвященный первой в отечественной истории морской победе русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714). Установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России". Северная война между Россией и Швецией продолжалась с 1700 по 1721 год. В этой войне Россия боролась за возвращение захваченных шведами в XVI-XVII веках русских земель и выход к Балтийскому морю. Одним из важнейших этапов борьбы за выход к Балтийскому морю было Гангутское сражение, произошедшее между русским и шведским флотами 6-7 августа (26-27 июля по старому стилю) 1714 года севернее полуострова Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) на Балтийском море. К весне 1714 года южная и почти вся центральная Финляндия была занята русскими войсками. Русское командование планировало перенести военные действия на территорию Швеции, главную роль в которых должен был играть русский флот.В конце июня 1714 года русский гребной флот, состоящий из 99 галер и скампавей (малая галера), с 15-тысячным войском под командованием генерал-адмирала Федора Апраксина сосредоточился у восточного побережья полуострова Гангут (в бухте Тверминне) с целью прорваться к Або-Аландским шхерам и высадить войска для усиления русского гарнизона в городе Або (100 километров северо-западнее мыса Гангут, нынешнее финское название Турку). Путь русскому флоту преградил шведский флот (15 линейных кораблей, три фрегата и отряд гребных судов под командованием вице-адмирала Густава Ватранга), занявший позицию у южной оконечности Гангута.Соотношение сил не позволяло вести бой в открытом море. По решению прибывшего к Гангуту Петра Первого началось сооружение в узкой части перешейка (2,5 километра) переволоки (деревянный настил) для перевозки скампавей в обход шведов. Получив об этом сведения, шведский вице-адмирал Ватранг направил к месту спуска скампавей отряд контр-адмирала Нильса Эреншельда, состоящий из фрегата, шести галер, трех шхерботов (судно для плавания между шхерами), а другой отряд из восьми линейных и бомбардирского кораблей во главе с вице-адмиралом Эрико Лиллье – для нанесения удара по главным силам русского флота.Петр Первый воспользовался разделением сил противника. Утром 6 августа (26 июля по старому стилю) 1714 года, когда из-за отсутствия ветра шведские парусные корабли утратили маневренность, авангард русского флота в составе 35 скампавей совершил стремительный маневр, обойдя шведов с моря вне дальности корабельной артиллерии, и блокировал суда Эреншельда около острова Лаккисер. Надобность в переволоке отпала. Полагая, что другие отряды русских кораблей будут продолжать прорыв этим же путем, Ватранг отозвал отряд Лиллье, освободив прибрежный фарватер. Воспользовавшись этим, Апраксин с главными силами гребного флота прорвался по прибрежному фарватеру к своему авангарду.На предложение о сдаче шведы ответили отказом, и днем 7 августа (27 июля по старому стилю) авангард русских в составе 23 скампавей атаковал отряд Эреншельда, построившего корабли по вогнутой линии, оба фланга которой упирались в острова. Две первые атаки шведы отбили огнем корабельных орудий. Третья атака была предпринята против фланговых кораблей отряда, что не позволило шведам использовать преимущество в артиллерии; вскоре они были взяты на абордаж и захвачены, а после упорного боя сдался и флагманский корабль. В Гангутском сражении шведы потеряли 10 кораблей с 116 орудиями, 361 человек убитыми, 350 ранеными и 237 во главе с Эреншельдом пленными. Потери России составили 127 убитых и 342 раненых. Главные силы шведского флота 8 августа (28 июля по старому стилю) 1714 года ушли к Аландским островам.Захваченные шведские корабли были доставлены в Петербург, где 20 сентября (9 сентября по старому стилю) 1714 года состоялась торжественная встреча победителей. Победа у Гангута (первая крупная победа русского регулярного флота) обеспечила русскому флоту свободу действий в Финском и Ботническом заливах, эффективную поддержку русских войск в Финляндии, создала условия для перенесения военных действий на территорию Швеции.За участие в Гангутской битве 130 русских офицеров было награждено золотыми медалями, 3284 нижних чина – серебряными.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Москва, Воениздат, 2004)Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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справки, россия, швеция, балтийское море
Справки, Россия, Швеция, Балтийское море

День воинской славы России в честь победы над шведами у мыса Гангут (1714)

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкВетераны Тихоокеанского флота во время митинга у монумента "300 лет Российскому флоту" по случаю празднования Дня воинской славы - годовщины первой в истории нашей страны морской победы над шведским флотом у мыса Гангут.
Ветераны Тихоокеанского флота во время митинга у монумента 300 лет Российскому флоту по случаю празднования Дня воинской славы - годовщины первой в истории нашей страны морской победы над шведским флотом у мыса Гангут. - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Александр Поляков
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9 августа в России отмечается День воинской славы, посвященный первой в отечественной истории морской победе русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714). Установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России".
Северная война между Россией и Швецией продолжалась с 1700 по 1721 год. В этой войне Россия боролась за возвращение захваченных шведами в XVI-XVII веках русских земель и выход к Балтийскому морю.
Одним из важнейших этапов борьбы за выход к Балтийскому морю было Гангутское сражение, произошедшее между русским и шведским флотами 6-7 августа (26-27 июля по старому стилю) 1714 года севернее полуострова Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) на Балтийском море.
К весне 1714 года южная и почти вся центральная Финляндия была занята русскими войсками. Русское командование планировало перенести военные действия на территорию Швеции, главную роль в которых должен был играть русский флот.
В конце июня 1714 года русский гребной флот, состоящий из 99 галер и скампавей (малая галера), с 15-тысячным войском под командованием генерал-адмирала Федора Апраксина сосредоточился у восточного побережья полуострова Гангут (в бухте Тверминне) с целью прорваться к Або-Аландским шхерам и высадить войска для усиления русского гарнизона в городе Або (100 километров северо-западнее мыса Гангут, нынешнее финское название Турку). Путь русскому флоту преградил шведский флот (15 линейных кораблей, три фрегата и отряд гребных судов под командованием вице-адмирала Густава Ватранга), занявший позицию у южной оконечности Гангута.
Соотношение сил не позволяло вести бой в открытом море. По решению прибывшего к Гангуту Петра Первого началось сооружение в узкой части перешейка (2,5 километра) переволоки (деревянный настил) для перевозки скампавей в обход шведов. Получив об этом сведения, шведский вице-адмирал Ватранг направил к месту спуска скампавей отряд контр-адмирала Нильса Эреншельда, состоящий из фрегата, шести галер, трех шхерботов (судно для плавания между шхерами), а другой отряд из восьми линейных и бомбардирского кораблей во главе с вице-адмиралом Эрико Лиллье – для нанесения удара по главным силам русского флота.
Петр Первый воспользовался разделением сил противника. Утром 6 августа (26 июля по старому стилю) 1714 года, когда из-за отсутствия ветра шведские парусные корабли утратили маневренность, авангард русского флота в составе 35 скампавей совершил стремительный маневр, обойдя шведов с моря вне дальности корабельной артиллерии, и блокировал суда Эреншельда около острова Лаккисер. Надобность в переволоке отпала. Полагая, что другие отряды русских кораблей будут продолжать прорыв этим же путем, Ватранг отозвал отряд Лиллье, освободив прибрежный фарватер. Воспользовавшись этим, Апраксин с главными силами гребного флота прорвался по прибрежному фарватеру к своему авангарду.
На предложение о сдаче шведы ответили отказом, и днем 7 августа (27 июля по старому стилю) авангард русских в составе 23 скампавей атаковал отряд Эреншельда, построившего корабли по вогнутой линии, оба фланга которой упирались в острова. Две первые атаки шведы отбили огнем корабельных орудий. Третья атака была предпринята против фланговых кораблей отряда, что не позволило шведам использовать преимущество в артиллерии; вскоре они были взяты на абордаж и захвачены, а после упорного боя сдался и флагманский корабль. В Гангутском сражении шведы потеряли 10 кораблей с 116 орудиями, 361 человек убитыми, 350 ранеными и 237 во главе с Эреншельдом пленными. Потери России составили 127 убитых и 342 раненых.
Главные силы шведского флота 8 августа (28 июля по старому стилю) 1714 года ушли к Аландским островам.
Захваченные шведские корабли были доставлены в Петербург, где 20 сентября (9 сентября по старому стилю) 1714 года состоялась торжественная встреча победителей.
Победа у Гангута (первая крупная победа русского регулярного флота) обеспечила русскому флоту свободу действий в Финском и Ботническом заливах, эффективную поддержку русских войск в Финляндии, создала условия для перенесения военных действий на территорию Швеции.
За участие в Гангутской битве 130 русских офицеров было награждено золотыми медалями, 3284 нижних чина – серебряными.
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Москва, Воениздат, 2004)
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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