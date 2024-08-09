https://ria.ru/20240809/plen-1965233184.html

За неделю 55 украинских военных сдались в плен

За неделю 55 украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 09.08.2024

За неделю 55 украинских военных сдались в плен

В течение недели с 3 по 9 августа на линии боевого соприкосновения 55 украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам, сообщило в пятницу Минобороны РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:15

2024-08-09T16:15

2024-08-09T16:18

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

в мире

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В течение недели с 3 по 9 августа на линии боевого соприкосновения 55 украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам, сообщило в пятницу Минобороны России."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240806/plennyy-1964314351.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, в мире