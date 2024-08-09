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За неделю 55 украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 09.08.2024 (обновлено: 16:18 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/plen-1965233184.html
За неделю 55 украинских военных сдались в плен
За неделю 55 украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 09.08.2024
За неделю 55 украинских военных сдались в плен
В течение недели с 3 по 9 августа на линии боевого соприкосновения 55 украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам, сообщило в пятницу Минобороны РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:15
2024-08-09T16:18
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В течение недели с 3 по 9 августа на линии боевого соприкосновения 55 украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам, сообщило в пятницу Минобороны России."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240806/plennyy-1964314351.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
За неделю 55 украинских военных сдались в плен

Минобороны: на линии соприкосновения за неделю сдались в плен 55 военных ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В течение недели с 3 по 9 августа на линии боевого соприкосновения 55 украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам, сообщило в пятницу Минобороны России.
«
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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