https://ria.ru/20240809/plen-1965233184.html
За неделю 55 украинских военных сдались в плен
За неделю 55 украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 09.08.2024
За неделю 55 украинских военных сдались в плен
В течение недели с 3 по 9 августа на линии боевого соприкосновения 55 украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам, сообщило в пятницу Минобороны РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:15
2024-08-09T16:15
2024-08-09T16:18
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В течение недели с 3 по 9 августа на линии боевого соприкосновения 55 украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам, сообщило в пятницу Минобороны России."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, в мире
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За неделю 55 украинских военных сдались в плен
Минобороны: на линии соприкосновения за неделю сдались в плен 55 военных ВСУ