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Пакистанский эксперт назвал ситуацию в Кашмире близкой к взрывоопасной - РИА Новости, 09.08.2024
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19:44 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/pakistan-1965283996.html
Пакистанский эксперт назвал ситуацию в Кашмире близкой к взрывоопасной
Пакистанский эксперт назвал ситуацию в Кашмире близкой к взрывоопасной - РИА Новости, 09.08.2024
Пакистанский эксперт назвал ситуацию в Кашмире близкой к взрывоопасной
Ситуация в Кашмире близка к взрывоопасной в пятую годовщину отмены 370-й статьи конституции Индии, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом, в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:44
2024-08-09T19:44
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ИСЛАМАБАД, 9 авг - РИА Новости. Ситуация в Кашмире близка к взрывоопасной в пятую годовщину отмены 370-й статьи конституции Индии, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом, в случае серьезного обострения Пакистан не сможет бездействовать, заявил РИА Новости пакистанский дипломат в отставке, глава Исследовательского центра Исламабада Джавид Хафиз. Издание The Times of India сообщило 5 августа, что глава народно-демократической партии Джамму и Кашмира Мехбуба Муфти помещена под домашний арест, чтобы избежать народных волнений в годовщину отмены 370-й статьи конституции. По данным местных СМИ, военные в регионе Джамму и Кашмир были приведены в боевую готовность из-за возможных терактов. "Ситуация в Кашмире может привести к взрыву в любой момент вследствие предпринятых Индий мер (отмены 370-й статьи конституции - ред.). В этом случае Пакистан не сможет бездействовать, поскольку должен будет прийти на помощь жителям Кашмира", - предупредил аналитик. При этом, по его оценкам, "в краткосрочной перспективе вероятность конфликта между Пакистаном и Индией низкая". Аналитик также сравнил ситуацию вокруг Кашмира с происходящим на оккупированных палестинских территориях. "С точки зрения международного права эти территории являются спорными, соответственно, населению Кашмира должно быть предоставлено право участвовать в определении своей судьбы… Позиция международного сообщества была и остается слабой, ситуация в Кашмире очень напоминает то, что происходит в Палестине, поскольку международное сообщество не предприняло никаких мер против Индии или Израиля, чтобы обязать их соблюдать международное право", - сказал он. С точки зрения Исламабада верховный суд Индии не имел права принимать решения об отмене особого статуса штата, поскольку Пакистан рассматривает Кашмир в качестве оккупированной спорной территории, добавил Хафиз. По его словам, Пакистан, отозвавший своего посла из Нью-Дели и отказавшийся от планов вести торговлю с Индией, будет настаивать на том, что народ Кашмира должен получить право определять свою судьбу. Штат Джамму и Кашмир долгое время считался самым проблемным регионом Индии, на его территории действовали группировки сепаратистов. Пятого августа 2019 года после череды терактов в штате Джамму и Кашмир власти Индии упразднили этот штат и создали на его месте две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью конституции 370, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
https://ria.ru/20240405/indiya-1937982030.html
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в мире, кашмир, индия, джамму
В мире, Кашмир, Индия, Джамму
Пакистанский эксперт назвал ситуацию в Кашмире близкой к взрывоопасной

Пакистанский дипломат Хафиз: ситуация в Кашмире близка к взрывоопасной

© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские военные. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 9 авг - РИА Новости. Ситуация в Кашмире близка к взрывоопасной в пятую годовщину отмены 370-й статьи конституции Индии, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом, в случае серьезного обострения Пакистан не сможет бездействовать, заявил РИА Новости пакистанский дипломат в отставке, глава Исследовательского центра Исламабада Джавид Хафиз.
Издание The Times of India сообщило 5 августа, что глава народно-демократической партии Джамму и Кашмира Мехбуба Муфти помещена под домашний арест, чтобы избежать народных волнений в годовщину отмены 370-й статьи конституции. По данным местных СМИ, военные в регионе Джамму и Кашмир были приведены в боевую готовность из-за возможных терактов.
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"Ситуация в Кашмире может привести к взрыву в любой момент вследствие предпринятых Индий мер (отмены 370-й статьи конституции - ред.). В этом случае Пакистан не сможет бездействовать, поскольку должен будет прийти на помощь жителям Кашмира", - предупредил аналитик.
При этом, по его оценкам, "в краткосрочной перспективе вероятность конфликта между Пакистаном и Индией низкая".
Аналитик также сравнил ситуацию вокруг Кашмира с происходящим на оккупированных палестинских территориях.
"С точки зрения международного права эти территории являются спорными, соответственно, населению Кашмира должно быть предоставлено право участвовать в определении своей судьбы… Позиция международного сообщества была и остается слабой, ситуация в Кашмире очень напоминает то, что происходит в Палестине, поскольку международное сообщество не предприняло никаких мер против Индии или Израиля, чтобы обязать их соблюдать международное право", - сказал он.
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С точки зрения Исламабада верховный суд Индии не имел права принимать решения об отмене особого статуса штата, поскольку Пакистан рассматривает Кашмир в качестве оккупированной спорной территории, добавил Хафиз. По его словам, Пакистан, отозвавший своего посла из Нью-Дели и отказавшийся от планов вести торговлю с Индией, будет настаивать на том, что народ Кашмира должен получить право определять свою судьбу.
Штат Джамму и Кашмир долгое время считался самым проблемным регионом Индии, на его территории действовали группировки сепаратистов. Пятого августа 2019 года после череды терактов в штате Джамму и Кашмир власти Индии упразднили этот штат и создали на его месте две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью конституции 370, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
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