https://ria.ru/20240809/otboj-1965099818.html

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 09.08.2024

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T07:49

2024-08-09T07:49

2024-08-09T07:49

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.Тревога была объявлена в 0.15 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия