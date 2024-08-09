https://ria.ru/20240809/organizatsija-1965093452.html

В России могут признать организацию "Белая масть" террористической

В России могут признать организацию "Белая масть" террористической - РИА Новости, 09.08.2024

В России могут признать организацию "Белая масть" террористической

Праворадикальную организацию "Белая масть" могут признать в России террористической, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T05:55

2024-08-09T05:55

2024-08-09T05:55

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Праворадикальную организацию "Белая масть" могут признать в России террористической, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах страны лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По информации источника, недавно на находящихся в СИЗО фигурантов завели дополнительные дела по "террористическим" статьям УК РФ. "Собранные материалы могут послужить для Генеральной прокуратуры РФ основанием для инициативы по законодательному запрету деятельности организации "Белая масть" путем признания объединения террористической организацией", - сказал собеседник агентства. По его данным, "Белая масть" была организована на базе двух праворадикальных структур: "Ассоциация белых политзаключенных и военнопленных" и "Боевая организация русских заключенных". В ее состав входило порядка 100 активных участников, имела сторонников в 18 регионах России. С момента начала СВО члены "Белой масти" заняли проукраинскую позицию, поддерживают контакты с руководством террористических организаций "Азов"*, "Русский добровольческий корпус"*, "Легион "Свобода России"*, командирами ряда подразделений ВСУ и сбежавшими на Украину радикальными националистами, отметил источник. Организация существовала за счет доходов от реализации нацистской атрибутики и книг, субкультурной одежды, грабежей лиц неславянской внешности. По его словам, ежегодный объем операций "Белой масти" превышал 100 миллионов рублей.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240418/neonatsizm-1940893506.html

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россия, украина, вооруженные силы украины