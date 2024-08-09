Рейтинг@Mail.ru
В России могут признать организацию "Белая масть" террористической - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/organizatsija-1965093452.html
В России могут признать организацию "Белая масть" террористической
В России могут признать организацию "Белая масть" террористической - РИА Новости, 09.08.2024
В России могут признать организацию "Белая масть" террористической
Праворадикальную организацию "Белая масть" могут признать в России террористической, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T05:55
2024-08-09T05:55
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Праворадикальную организацию "Белая масть" могут признать в России террористической, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах страны лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По информации источника, недавно на находящихся в СИЗО фигурантов завели дополнительные дела по "террористическим" статьям УК РФ. "Собранные материалы могут послужить для Генеральной прокуратуры РФ основанием для инициативы по законодательному запрету деятельности организации "Белая масть" путем признания объединения террористической организацией", - сказал собеседник агентства. По его данным, "Белая масть" была организована на базе двух праворадикальных структур: "Ассоциация белых политзаключенных и военнопленных" и "Боевая организация русских заключенных". В ее состав входило порядка 100 активных участников, имела сторонников в 18 регионах России. С момента начала СВО члены "Белой масти" заняли проукраинскую позицию, поддерживают контакты с руководством террористических организаций "Азов"*, "Русский добровольческий корпус"*, "Легион "Свобода России"*, командирами ряда подразделений ВСУ и сбежавшими на Украину радикальными националистами, отметил источник. Организация существовала за счет доходов от реализации нацистской атрибутики и книг, субкультурной одежды, грабежей лиц неславянской внешности. По его словам, ежегодный объем операций "Белой масти" превышал 100 миллионов рублей.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240418/neonatsizm-1940893506.html
https://ria.ru/20240722/prigovor-1961164684.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В России могут признать организацию "Белая масть" террористической

Праворадикальную организацию "Белая масть" могут признать террористической

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Праворадикальную организацию "Белая масть" могут признать в России террористической, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В сентябре 2023 года МВД РФ сообщало о задержании в нескольких регионах страны лидеров неонацистской группировки "Белая масть", готовивших серию тяжких преступлений, в том числе против интересов страны. По информации источника, недавно на находящихся в СИЗО фигурантов завели дополнительные дела по "террористическим" статьям УК РФ.
Задержание в Крыму членов неонацистской группировки Белая Масть - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Источник: в Крыму разгромили ячейку неонацистской группировки
18 апреля, 19:41
«
"Собранные материалы могут послужить для Генеральной прокуратуры РФ основанием для инициативы по законодательному запрету деятельности организации "Белая масть" путем признания объединения террористической организацией", - сказал собеседник агентства.
По его данным, "Белая масть" была организована на базе двух праворадикальных структур: "Ассоциация белых политзаключенных и военнопленных" и "Боевая организация русских заключенных". В ее состав входило порядка 100 активных участников, имела сторонников в 18 регионах России.
С момента начала СВО члены "Белой масти" заняли проукраинскую позицию, поддерживают контакты с руководством террористических организаций "Азов"*, "Русский добровольческий корпус"*, "Легион "Свобода России"*, командирами ряда подразделений ВСУ и сбежавшими на Украину радикальными националистами, отметил источник.
Организация существовала за счет доходов от реализации нацистской атрибутики и книг, субкультурной одежды, грабежей лиц неславянской внешности. По его словам, ежегодный объем операций "Белой масти" превышал 100 миллионов рублей.
* Запрещенная в России террористическая организация
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Суд признал законным заочный приговор директору Meta Platforms*
22 июля, 11:17
 
РоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала