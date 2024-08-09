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Спасатели разместили в ПВР в Орле прибывших из Курской области жителей - РИА Новости, 09.08.2024
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10:49 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/orel-1965123500.html
Спасатели разместили в ПВР в Орле прибывших из Курской области жителей
Спасатели разместили в ПВР в Орле прибывших из Курской области жителей - РИА Новости, 09.08.2024
Спасатели разместили в ПВР в Орле прибывших из Курской области жителей
МЧС России с орловскими органами власти организовали встречу и размещение жителей в ПВР из Курской области, вынужденных уехать из региона, сообщает пресс-служба РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:49
2024-08-09T10:49
россия
курская область
орел
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. МЧС России с орловскими органами власти организовали встречу и размещение жителей в ПВР из Курской области, вынужденных уехать из региона, сообщает пресс-служба министерства. "Сотрудниками МЧС России совместно с органами власти региона спланирована работа пунктов временного размещения (ПВР) граждан, вынужденно покинувших приграничные населенные пункты Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что в пятницу ночью в Орел прибыло более 80 человек, в том числе 24 ребенка. Людей встретили на железнодорожном вокзале и оказали всю необходимую помощь. Спасатели помогли разместиться в пунктах временного размещения и провели комплекс мероприятий по всестороннему обеспечению прибывших курян всем необходимым. Психологами МЧС России оказывают прибывшим квалифицированную помощь и информационно-психологическую поддержку. Кроме того, уточняется в релизе, правительством региона в полном объеме организовано продовольственное, медицинское и информационное обеспечение прибывших граждан. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240806/kursk-1964504320.html
https://ria.ru/20240807/porucheniya-1964768011.html
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курская область
орел
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россия, курская область, орел, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Орел, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Спасатели разместили в ПВР в Орле прибывших из Курской области жителей

МЧС организовало встречу и размещение жителей Курской области в ПВР в Орле

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. МЧС России с орловскими органами власти организовали встречу и размещение жителей в ПВР из Курской области, вынужденных уехать из региона, сообщает пресс-служба министерства.
"Сотрудниками МЧС России совместно с органами власти региона спланирована работа пунктов временного размещения (ПВР) граждан, вынужденно покинувших приграничные населенные пункты Курской области", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в пятницу ночью в Орел прибыло более 80 человек, в том числе 24 ребенка. Людей встретили на железнодорожном вокзале и оказали всю необходимую помощь. Спасатели помогли разместиться в пунктах временного размещения и провели комплекс мероприятий по всестороннему обеспечению прибывших курян всем необходимым.
Психологами МЧС России оказывают прибывшим квалифицированную помощь и информационно-психологическую поддержку.
Кроме того, уточняется в релизе, правительством региона в полном объеме организовано продовольственное, медицинское и информационное обеспечение прибывших граждан.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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РоссияКурская областьОрелВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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