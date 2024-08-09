https://ria.ru/20240809/orel-1965123500.html

Спасатели разместили в ПВР в Орле прибывших из Курской области жителей

Спасатели разместили в ПВР в Орле прибывших из Курской области жителей - РИА Новости, 09.08.2024

Спасатели разместили в ПВР в Орле прибывших из Курской области жителей

МЧС России с орловскими органами власти организовали встречу и размещение жителей в ПВР из Курской области, вынужденных уехать из региона, сообщает пресс-служба РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T10:49

2024-08-09T10:49

2024-08-09T10:49

россия

курская область

орел

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. МЧС России с орловскими органами власти организовали встречу и размещение жителей в ПВР из Курской области, вынужденных уехать из региона, сообщает пресс-служба министерства. "Сотрудниками МЧС России совместно с органами власти региона спланирована работа пунктов временного размещения (ПВР) граждан, вынужденно покинувших приграничные населенные пункты Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что в пятницу ночью в Орел прибыло более 80 человек, в том числе 24 ребенка. Людей встретили на железнодорожном вокзале и оказали всю необходимую помощь. Спасатели помогли разместиться в пунктах временного размещения и провели комплекс мероприятий по всестороннему обеспечению прибывших курян всем необходимым. Психологами МЧС России оказывают прибывшим квалифицированную помощь и информационно-психологическую поддержку. Кроме того, уточняется в релизе, правительством региона в полном объеме организовано продовольственное, медицинское и информационное обеспечение прибывших граждан. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240806/kursk-1964504320.html

https://ria.ru/20240807/porucheniya-1964768011.html

россия

курская область

орел

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, орел, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины