https://ria.ru/20240809/opasnost-1965307164.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Чаплынском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T22:22
2024-08-09T22:22
2024-08-09T22:22
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Чаплынском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Ракетная опасность объявлена в Чаплынском муниципальном округе. Оперативные службы приведены в повышенную готовность ", - написал он.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в Чаплынском районе Херсонской области объявили ракетную опасность