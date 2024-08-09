https://ria.ru/20240809/opasnost-1965297057.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность была объявлена в Курской области в течение двух минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T20:58

2024-08-09T20:58

2024-08-09T21:32

курская область

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ракетная опасность была объявлена в Курской области в течение двух минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов спустя две минуты после сообщения о ракетной опасности в регионе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность