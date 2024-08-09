https://ria.ru/20240809/opasnost-1965216164.html

В Курской области снова объявили ракетную опасность

В Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области снова объявили ракетную опасность

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в пятницу вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это уже десятое подобное сообщение за день. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:24

2024-08-09T15:24

2024-08-09T15:31

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

вооруженные силы украины

украина

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РЯЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в пятницу вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это уже десятое подобное сообщение за день.Очередную ракетную опасность объявили в Курской области в четверг в 23.51 мск, она продлилась до 4.05 пятницы. Затем о ракетной опасности Смирнов объявлял еще девять раз. Также сообщалось об опасности атаки БПЛА."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия, вооруженные силы украины, украина