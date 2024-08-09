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В Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 09.08.2024 (обновлено: 15:31 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/opasnost-1965216164.html
В Курской области снова объявили ракетную опасность
В Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области снова объявили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в пятницу вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это уже десятое подобное сообщение за день. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:24
2024-08-09T15:31
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
вооруженные силы украины
украина
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РЯЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в пятницу вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это уже десятое подобное сообщение за день.Очередную ракетную опасность объявили в Курской области в четверг в 23.51 мск, она продлилась до 4.05 пятницы. Затем о ракетной опасности Смирнов объявлял еще девять раз. Также сообщалось об опасности атаки БПЛА."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области снова объявили ракетную опасность

Смирнов: в Курской области в десятый раз за день объявили ракетную опасность

© Фото : public domain/SsrКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : public domain/Ssr
Курск. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в пятницу вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это уже десятое подобное сообщение за день.
Очередную ракетную опасность объявили в Курской области в четверг в 23.51 мск, она продлилась до 4.05 пятницы. Затем о ракетной опасности Смирнов объявлял еще девять раз. Также сообщалось об опасности атаки БПЛА.
«
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)ПроисшествияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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