https://ria.ru/20240809/opasnost-1965186709.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале объявил отбой ракетной опасности в регионе. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:09
2024-08-09T14:09
2024-08-09T14:09
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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РЯЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале объявил отбой ракетной опасности в регионе. Об очередной, девятой за день, ракетной опасности Смирнов сообщил в 13.49. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал врио губернатора.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Смирнов объявил отбой ракетной опасности