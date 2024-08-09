https://ria.ru/20240809/opasnost-1965159416.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил отбой ракетной опасности в регионе в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:00

2024-08-09T13:00

2024-08-09T13:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

безопасность

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РЯЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил отбой ракетной опасности в регионе в своем Telegram-канале. Об очередной, седьмой за день, ракетной опасности Смирнов сообщил в 12.29. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал врио губернатора. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240809/pvo-1965152653.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность