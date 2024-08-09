https://ria.ru/20240809/opasnost-1965159416.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил отбой ракетной опасности в регионе в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:00
2024-08-09T13:00
2024-08-09T13:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955576138_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_85921c776c6590e1cb8f319e156d85b7.jpg
РЯЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил отбой ракетной опасности в регионе в своем Telegram-канале. Об очередной, седьмой за день, ракетной опасности Смирнов сообщил в 12.29. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал врио губернатора. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240809/pvo-1965152653.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955576138_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_24b553e7ed14f8fcb9197a1559b9cfbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио главы Курской области Смирнов объявил отбой ракетной опасности в регионе