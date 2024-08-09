https://ria.ru/20240809/opasnost-1965151134.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:29

2024-08-09T12:29

2024-08-09T12:29

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 12.09 мск, через девять минут угрозу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, безопасность