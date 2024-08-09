https://ria.ru/20240809/opasnost-1965149327.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил в своем Telegram-канале об отбое ракетной опасности в регионе. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:25

2024-08-09T12:25

2024-08-09T12:25

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ТУЛА, 9 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил в своем Telegram-канале об отбое ракетной опасности в регионе. Ракетная опасность была объявлена в 11.57 мск, она продлилась 20 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность