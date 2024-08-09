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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил в своем Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:09
2024-08-09T12:09
2024-08-09T12:14
курская область
россия
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
безопасность
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РЯЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил в своем Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Смирнов.
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Власти Курской области объявили опасность атаки беспилотников