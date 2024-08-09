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В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Врио губернатора Алексей Смирнов вновь сообщил в своем Telegram-канале о ракетной опасности в Курской области, это шестое подобное сообщение за день. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:08

2024-08-09T12:08

2024-08-09T12:08

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ТУЛА, 9 авг – РИА Новости. Врио губернатора Алексей Смирнов вновь сообщил в своем Telegram-канале о ракетной опасности в Курской области, это шестое подобное сообщение за день. Очередную ракетную опасность объявили в Курской области в 23.51 четверга, она продлилась до 4.05 пятницы. Затем о ракетной опасности Смирнов объявлял еще четыре раза. Также сообщалось об опасности атаки БПЛА. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность