https://ria.ru/20240809/opasnost-1965129163.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это пятое подобное сообщение за день. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:02
2024-08-09T11:02
2024-08-09T11:02
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
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РЯЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это пятое подобное сообщение за день. Очередную ракетную опасность объявили в Курской области в 23.51 четверга, она продлилась до 4.05 пятницы. Затем о ракетной опасности Смирнов объявлял еще четыре раза. Также сообщалось об опасности атаки БПЛА. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240809/krym-1965125023.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области пятый раз за день объявили ракетную опасность