https://ria.ru/20240809/opasnost-1965106427.html

В Курской области вновь объявили ракетную опасность

В Курской области вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области вновь объявили ракетную опасность

Ракетную опасность в четвертый раз за сутки объявили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T09:04

2024-08-09T09:04

2024-08-09T09:04

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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ТУЛА, 9 авг – РИА Новости. Ракетную опасность в четвертый раз за сутки объявили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он. Предыдущую ракетную опасность в Курской области объявляли в 8:40 мск, отбой был спустя восемь минут.

https://ria.ru/20240808/dotkom-1965048728.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)