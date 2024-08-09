https://ria.ru/20240809/opasnost-1965106427.html
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
В Курской области вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
Ракетную опасность в четвертый раз за сутки объявили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T09:04
2024-08-09T09:04
2024-08-09T09:04
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bc35e33fb47781b0a9dab027f1cf829c.jpg
ТУЛА, 9 авг – РИА Новости. Ракетную опасность в четвертый раз за сутки объявили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он. Предыдущую ракетную опасность в Курской области объявляли в 8:40 мск, отбой был спустя восемь минут.
https://ria.ru/20240808/dotkom-1965048728.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_09f6b4c7c6ace9671e8779e5d979d805.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
В Курской области четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность