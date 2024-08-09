https://ria.ru/20240809/opasnost-1965080326.html
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T01:48
2024-08-09T01:48
2024-08-09T01:50
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240809/vsu-1965078615.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Губернатор Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности