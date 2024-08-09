https://ria.ru/20240809/oon-1965182639.html

УВКПЧ ООН подготовит доклад об атаке ВСУ на Курскую область

УВКПЧ ООН подготовит доклад об атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024

УВКПЧ ООН подготовит доклад об атаке ВСУ на Курскую область

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, комментируя по просьбе РИА Новости террористическую... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:54

2024-08-09T13:54

2024-08-09T14:03

курская область

россия

михаил мишустин

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

оон

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334308_0:229:960:769_1920x0_80_0_0_d15dce07c85805a607bd1cfdedc0393e.jpg

ЖЕНЕВА, 9 авг – РИА Новости. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, комментируя по просьбе РИА Новости террористическую атаку ВСУ в Курской области, заявила, что в конце сентября эта тема будет включена в доклад с информацией о потенциальных нарушениях прав человека в ходе украинского конфликта. "Наши коллеги пытаются разобраться в этом вопросе, но получить информацию непросто, поскольку управление ООН по правам человека не осуществляет мониторинг в Российской Федерации, нет доступа. Очевидно, что коллеги ищут информацию, которую они могут собрать, например, как вы упомянули, через видео в соцсетях. Они сообщат о результатах в следующем периодическом докладе, который будет опубликован в конце сентября", - сказала она во время брифинга. Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что обстрелам в Курской области подверглись гражданские объекты и машины скорой помощи. Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области, сообщил ранее врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий. "Мы обеспокоены сообщениями о жертвах среди гражданского населения в Курской области", - сказала она.Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что обстрелам в Курской области подверглись гражданские объекты и машины скорой помощи.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240807/ataka-1964752889.html

https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, михаил мишустин, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, происшествия