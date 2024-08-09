https://ria.ru/20240809/ogranicheniya-1965308657.html

Кубань ввела ограничения на мероприятия с численностью более тысячи человек

Кубань ввела ограничения на мероприятия с численностью более тысячи человек - РИА Новости, 09.08.2024

Кубань ввела ограничения на мероприятия с численностью более тысячи человек

Власти Кубани ввели ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тысячи человек из соображений безопасности, сообщили РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T22:41

2024-08-09T22:41

2024-08-09T22:41

краснодарский край

общество

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Власти Кубани ввели ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тысячи человек из соображений безопасности, сообщили в администрации региона. "В Краснодарском крае введены ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тысячи человек. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении. Уточняется, что исключения составят официальные спортивные соревнования в местах, отвечающих требованиям общественной безопасности. Также допустимо проведение массовых мероприятий, согласованных со специально созданными рабочими группами, куда войдут представители правоохранительных органов. "Такие меры позволят обеспечить антитеррористическую защищенность и безопасность жителей и гостей региона", - подчёркивают власти.

https://ria.ru/20240808/lekarstva-1965069133.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев