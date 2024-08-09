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Кубань ввела ограничения на мероприятия с численностью более тысячи человек - РИА Новости, 09.08.2024
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Краснодарский край
 
22:41 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ogranicheniya-1965308657.html
Кубань ввела ограничения на мероприятия с численностью более тысячи человек
Кубань ввела ограничения на мероприятия с численностью более тысячи человек - РИА Новости, 09.08.2024
Кубань ввела ограничения на мероприятия с численностью более тысячи человек
Власти Кубани ввели ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тысячи человек из соображений безопасности, сообщили РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T22:41
2024-08-09T22:41
краснодарский край
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Власти Кубани ввели ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тысячи человек из соображений безопасности, сообщили в администрации региона. "В Краснодарском крае введены ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тысячи человек. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении. Уточняется, что исключения составят официальные спортивные соревнования в местах, отвечающих требованиям общественной безопасности. Также допустимо проведение массовых мероприятий, согласованных со специально созданными рабочими группами, куда войдут представители правоохранительных органов. "Такие меры позволят обеспечить антитеррористическую защищенность и безопасность жителей и гостей региона", - подчёркивают власти.
https://ria.ru/20240808/lekarstva-1965069133.html
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общество, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев

Кубань ввела ограничения на мероприятия с численностью более тысячи человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПарк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Власти Кубани ввели ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тысячи человек из соображений безопасности, сообщили в администрации региона.
«
"В Краснодарском крае введены ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тысячи человек. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что исключения составят официальные спортивные соревнования в местах, отвечающих требованиям общественной безопасности. Также допустимо проведение массовых мероприятий, согласованных со специально созданными рабочими группами, куда войдут представители правоохранительных органов.
"Такие меры позволят обеспечить антитеррористическую защищенность и безопасность жителей и гостей региона", - подчёркивают власти.
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