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Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 09.08.2024
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:44
2024-08-09T13:44
2024-08-09T13:44
безопасность
новороссийск
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КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в Telegram-канале администрации города. "С 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 12 августа 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
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безопасность, новороссийск, россия, общество
Безопасность, Новороссийск, Россия, Общество
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами
Новороссийская ВМБ проведет учения по отражению нападения безэкипажных катеров