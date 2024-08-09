https://ria.ru/20240809/novak-1965130438.html

Новак назначен первым замглавы комиссии по повышению устойчивости экономики

Новак назначен первым замглавы комиссии по повышению устойчивости экономики - РИА Новости, 09.08.2024

Новак назначен первым замглавы комиссии по повышению устойчивости экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Новака первым заместителем председателя комиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:05

2024-08-09T11:05

2024-08-09T11:20

россия

экономика

александр новак

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Новака первым заместителем председателя комиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций, ее состав актуализирован в соответствии с изменениями в кабмине, сообщается в Telegram-канале правительства."Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций и входящей в нее подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики... Первым заместителем председателя комиссии и руководителем подкомиссии назначен вице-премьер Александр Новак", - говорится в сообщении.Ранее этот пост занимал бывший первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, возглавивший в мае Минобороны России."В состав комиссии включены: министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Роман Старовойт, заместитель мэра Москвы Мария Багреева", - также сообщили в кабмине.Помимо этого Алиханов, Лут, Старовойт и министр энергетики Сергей Цивилев включены в состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций работает с 2018 года. В 2020 году ее возглавил Мишустин, а в 2022 году ее работа была переведена в режим оперативного штаба.

https://ria.ru/20240809/ekonomist-1965092813.html

https://ria.ru/20240806/prodembargo-1964296000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, александр новак