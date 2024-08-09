Новак назначен первым замглавы комиссии по повышению устойчивости экономики
Мишустин назначил Новака замглавы комиссии по повышению устойчивости экономики
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Новака первым заместителем председателя комиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций, ее состав актуализирован в соответствии с изменениями в кабмине, сообщается в Telegram-канале правительства.
"Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций и входящей в нее подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики... Первым заместителем председателя комиссии и руководителем подкомиссии назначен вице-премьер Александр Новак", - говорится в сообщении.
Ранее этот пост занимал бывший первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, возглавивший в мае Минобороны России.
"В состав комиссии включены: министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Роман Старовойт, заместитель мэра Москвы Мария Багреева", - также сообщили в кабмине.
Помимо этого Алиханов, Лут, Старовойт и министр энергетики Сергей Цивилев включены в состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.
Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций работает с 2018 года. В 2020 году ее возглавил Мишустин, а в 2022 году ее работа была переведена в режим оперативного штаба.