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Новак назначен первым замглавы комиссии по повышению устойчивости экономики - РИА Новости, 09.08.2024
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11:05 09.08.2024 (обновлено: 11:20 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/novak-1965130438.html
Новак назначен первым замглавы комиссии по повышению устойчивости экономики
Новак назначен первым замглавы комиссии по повышению устойчивости экономики - РИА Новости, 09.08.2024
Новак назначен первым замглавы комиссии по повышению устойчивости экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Новака первым заместителем председателя комиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:05
2024-08-09T11:20
россия
экономика
александр новак
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Новака первым заместителем председателя комиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций, ее состав актуализирован в соответствии с изменениями в кабмине, сообщается в Telegram-канале правительства."Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций и входящей в нее подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики... Первым заместителем председателя комиссии и руководителем подкомиссии назначен вице-премьер Александр Новак", - говорится в сообщении.Ранее этот пост занимал бывший первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, возглавивший в мае Минобороны России."В состав комиссии включены: министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Роман Старовойт, заместитель мэра Москвы Мария Багреева", - также сообщили в кабмине.Помимо этого Алиханов, Лут, Старовойт и министр энергетики Сергей Цивилев включены в состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций работает с 2018 года. В 2020 году ее возглавил Мишустин, а в 2022 году ее работа была переведена в режим оперативного штаба.
https://ria.ru/20240809/ekonomist-1965092813.html
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россия, экономика, александр новак
Россия, Экономика, Александр Новак
Новак назначен первым замглавы комиссии по повышению устойчивости экономики

Мишустин назначил Новака замглавы комиссии по повышению устойчивости экономики

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк Александр Новак
 Александр Новак - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Новака первым заместителем председателя комиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций, ее состав актуализирован в соответствии с изменениями в кабмине, сообщается в Telegram-канале правительства.
"Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций и входящей в нее подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики... Первым заместителем председателя комиссии и руководителем подкомиссии назначен вице-премьер Александр Новак", - говорится в сообщении.
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Ранее этот пост занимал бывший первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, возглавивший в мае Минобороны России.
"В состав комиссии включены: министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Роман Старовойт, заместитель мэра Москвы Мария Багреева", - также сообщили в кабмине.
Помимо этого Алиханов, Лут, Старовойт и министр энергетики Сергей Цивилев включены в состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.
Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций работает с 2018 года. В 2020 году ее возглавил Мишустин, а в 2022 году ее работа была переведена в режим оперативного штаба.
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