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Главе НКО "Казахская диаспора" избрали меру пресечения - РИА Новости, 09.08.2024
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19:38 09.08.2024 (обновлено: 19:47 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/nko-1965283450.html
Главе НКО "Казахская диаспора" избрали меру пресечения
Главе НКО "Казахская диаспора" избрали меру пресечения - РИА Новости, 09.08.2024
Главе НКО "Казахская диаспора" избрали меру пресечения
Останкинский суд Москвы избрал запрет определенных действий главе НКО Московский фонд "Казахская диаспора" Полату Джамалову за распространение фейков про армию, РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:38
2024-08-09T19:47
россия
москва
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Останкинский суд Москвы избрал запрет определенных действий главе НКО Московский фонд "Казахская диаспора" Полату Джамалову за распространение фейков про армию, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Джамалова Полата Онеровича", - сказали в суде. Там добавили, что ему предъявлено официальное обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По версии следствия, Джамалов руководствовался мотивом политической, национальной ненависти и вражды. Он разместил в интернете не соответствующую действительности публикацию.
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Главе НКО "Казахская диаспора" избрали меру пресечения

Суд запретил главе "Казахской диаспоры" определенные действия за фейки о ВС РФ

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramГлава НКО Московский фонд "Казахская диаспора" Полат Джамалов в зале суда. 11 августа 2024
Глава НКО Московский фонд Казахская диаспора Полат Джамалов в зале суда. 11 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Глава НКО Московский фонд "Казахская диаспора" Полат Джамалов в зале суда. 11 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Останкинский суд Москвы избрал запрет определенных действий главе НКО Московский фонд "Казахская диаспора" Полату Джамалову за распространение фейков про армию, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Постановлением суда избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Джамалова Полата Онеровича", - сказали в суде.
Там добавили, что ему предъявлено официальное обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
По версии следствия, Джамалов руководствовался мотивом политической, национальной ненависти и вражды. Он разместил в интернете не соответствующую действительности публикацию.
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