https://ria.ru/20240809/nko-1965283450.html

Главе НКО "Казахская диаспора" избрали меру пресечения

Главе НКО "Казахская диаспора" избрали меру пресечения - РИА Новости, 09.08.2024

Главе НКО "Казахская диаспора" избрали меру пресечения

Останкинский суд Москвы избрал запрет определенных действий главе НКО Московский фонд "Казахская диаспора" Полату Джамалову за распространение фейков про армию, РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:38

2024-08-09T19:38

2024-08-09T19:47

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965284210_215:364:960:783_1920x0_80_0_0_19aa4805ae0dda24297c8209b3b2c96b.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Останкинский суд Москвы избрал запрет определенных действий главе НКО Московский фонд "Казахская диаспора" Полату Джамалову за распространение фейков про армию, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Джамалова Полата Онеровича", - сказали в суде. Там добавили, что ему предъявлено официальное обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По версии следствия, Джамалов руководствовался мотивом политической, национальной ненависти и вражды. Он разместил в интернете не соответствующую действительности публикацию.

https://ria.ru/20240426/mingazov-1942478193.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва