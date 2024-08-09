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Главе НКО "Казахская диаспора" избрали меру пресечения
Главе НКО "Казахская диаспора" избрали меру пресечения - РИА Новости, 09.08.2024
Главе НКО "Казахская диаспора" избрали меру пресечения
Останкинский суд Москвы избрал запрет определенных действий главе НКО Московский фонд "Казахская диаспора" Полату Джамалову за распространение фейков про армию, РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:38
2024-08-09T19:38
2024-08-09T19:47
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Останкинский суд Москвы избрал запрет определенных действий главе НКО Московский фонд "Казахская диаспора" Полату Джамалову за распространение фейков про армию, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Джамалова Полата Онеровича", - сказали в суде. Там добавили, что ему предъявлено официальное обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). По версии следствия, Джамалов руководствовался мотивом политической, национальной ненависти и вражды. Он разместил в интернете не соответствующую действительности публикацию.
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Главе НКО "Казахская диаспора" избрали меру пресечения
Суд запретил главе "Казахской диаспоры" определенные действия за фейки о ВС РФ