Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о налоговом вычете для врачей и учителей - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 09.08.2024 (обновлено: 14:53 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/nalogi-1965204950.html
В Госдуму внесли проект о налоговом вычете для врачей и учителей
В Госдуму внесли проект о налоговом вычете для врачей и учителей - РИА Новости, 09.08.2024
В Госдуму внесли проект о налоговом вычете для врачей и учителей
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" совместно с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о новом налоговом... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:51
2024-08-09T14:53
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590691426_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_49e130340831aaa78ce03627eb5ee7a7.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" совместно с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о новом налоговом вычете для представителей социальных профессий, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается предоставить право законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации устанавливать налоговый вычет для налогоплательщиков, имеющих среднее или профессиональное образование в области медицины и образования, работающих по специальности, для работников культуры и искусства, а также для научно-педагогических работников, осуществляющие образовательную и научно-педагогическую деятельность, при условии, что указанные категории налогоплательщиков не достигли возраста 35 лет", - сказано в пояснительной записке к проекту. В документе также отмечается, что законопроект реализует перспективный в налогообложении принцип "двух ключей" когда на федеральном уровне вводится возможность установления льготы в принципе и ее общие условия, а субъект РФ самостоятельно принимает решение о введении льготы исходя из своих финансовых возможностей и потребности в ее введении. "Рассчитываем, что эта мера поможет решать проблемы нехватки важнейших специалистов – если не в масштабах всей страны, то хотя бы прицельно, в заинтересованных регионах", - сообщил Миронов в своем Telegram-канале. По мнению авторов, принятие данной инициативы даст возможность субъектам РФ эффективный налоговый инструмент для привлечения молодых специалистов в ключевые социальные сферы.
https://ria.ru/20240802/slutskij-1963639574.html
https://ria.ru/20240728/ipoteka-1962452119.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590691426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_370e079a86192cece0409502f976cc38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о налоговом вычете для врачей и учителей

В ГД внесли проект о налоговом вычете для представителей социальных профессий

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" совместно с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о новом налоговом вычете для представителей социальных профессий, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается предоставить право законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации устанавливать налоговый вычет для налогоплательщиков, имеющих среднее или профессиональное образование в области медицины и образования, работающих по специальности, для работников культуры и искусства, а также для научно-педагогических работников, осуществляющие образовательную и научно-педагогическую деятельность, при условии, что указанные категории налогоплательщиков не достигли возраста 35 лет", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В ГД внесли проект о возврате НДФЛ россиянам с доходом ниже 30 тысяч рублей
2 августа, 12:02
В документе также отмечается, что законопроект реализует перспективный в налогообложении принцип "двух ключей" когда на федеральном уровне вводится возможность установления льготы в принципе и ее общие условия, а субъект РФ самостоятельно принимает решение о введении льготы исходя из своих финансовых возможностей и потребности в ее введении.
«
"Рассчитываем, что эта мера поможет решать проблемы нехватки важнейших специалистов – если не в масштабах всей страны, то хотя бы прицельно, в заинтересованных регионах", - сообщил Миронов в своем Telegram-канале.
По мнению авторов, принятие данной инициативы даст возможность субъектам РФ эффективный налоговый инструмент для привлечения молодых специалистов в ключевые социальные сферы.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Эксперт назвала условия для получения выплаты на погашение ипотеки
28 июля, 02:16
 
ОбществоРоссияСергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала