https://ria.ru/20240809/nalogi-1965204950.html

В Госдуму внесли проект о налоговом вычете для врачей и учителей

В Госдуму внесли проект о налоговом вычете для врачей и учителей - РИА Новости, 09.08.2024

В Госдуму внесли проект о налоговом вычете для врачей и учителей

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" совместно с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о новом налоговом... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:51

2024-08-09T14:51

2024-08-09T14:53

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госдума рф

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" совместно с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о новом налоговом вычете для представителей социальных профессий, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается предоставить право законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации устанавливать налоговый вычет для налогоплательщиков, имеющих среднее или профессиональное образование в области медицины и образования, работающих по специальности, для работников культуры и искусства, а также для научно-педагогических работников, осуществляющие образовательную и научно-педагогическую деятельность, при условии, что указанные категории налогоплательщиков не достигли возраста 35 лет", - сказано в пояснительной записке к проекту. В документе также отмечается, что законопроект реализует перспективный в налогообложении принцип "двух ключей" когда на федеральном уровне вводится возможность установления льготы в принципе и ее общие условия, а субъект РФ самостоятельно принимает решение о введении льготы исходя из своих финансовых возможностей и потребности в ее введении. "Рассчитываем, что эта мера поможет решать проблемы нехватки важнейших специалистов – если не в масштабах всей страны, то хотя бы прицельно, в заинтересованных регионах", - сообщил Миронов в своем Telegram-канале. По мнению авторов, принятие данной инициативы даст возможность субъектам РФ эффективный налоговый инструмент для привлечения молодых специалистов в ключевые социальные сферы.

https://ria.ru/20240802/slutskij-1963639574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей миронов, госдума рф