https://ria.ru/20240809/naemniki-1965115587.html

В атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники, пишут СМИ

В атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2024

В атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники, пишут СМИ

В атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники, сообщил американский портал War Zone. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T09:59

2024-08-09T09:59

2024-08-09T10:25

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники, сообщил американский портал War Zone. Как указано со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в области, в нападении украинских военных на российский регион участвуют "около 120" боевиков "Грузинского легиона"*.Как уточняли в ФСБ ранее, "Легион"* создали в 2014 году под руководством ГУР Минобороны Украины. Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на четверг, за два дня боев в регионе противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.*Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20240808/pentagon-1965064194.html

https://ria.ru/20240807/ataka-1964752889.html

россия

курская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины