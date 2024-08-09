В атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники, пишут СМИ
War Zone: в атаках на Курскую область участвуют около 120 грузинских наемников
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела в Курской области
Последствия обстрела в Курской области
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники, сообщил американский портал War Zone.
Как указано со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в области, в нападении украинских военных на российский регион участвуют "около 120" боевиков "Грузинского легиона"*.
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Как уточняли в ФСБ ранее, "Легион"* создали в 2014 году под руководством ГУР Минобороны Украины.
Попытка вторжения ВСУ в Курскую область
Утром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области.
Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на четверг, за два дня боев в регионе противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.
*Террористическая организация, запрещена в России.
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