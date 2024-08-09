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В атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2024
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09:59 09.08.2024 (обновлено: 10:25 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/naemniki-1965115587.html
В атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники, пишут СМИ
В атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2024
В атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники, пишут СМИ
В атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники, сообщил американский портал War Zone. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T09:59
2024-08-09T10:25
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники, сообщил американский портал War Zone. Как указано со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в области, в нападении украинских военных на российский регион участвуют "около 120" боевиков "Грузинского легиона"*.Как уточняли в ФСБ ранее, "Легион"* создали в 2014 году под руководством ГУР Минобороны Украины. Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на четверг, за два дня боев в регионе противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.*Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20240808/pentagon-1965064194.html
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Варвара Скокшина
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россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины
Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины
В атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники, пишут СМИ

War Zone: в атаках на Курскую область участвуют около 120 грузинских наемников

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела в Курской области
Последствия обстрела в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В атаках на Курскую область участвуют грузинские наемники, сообщил американский портал War Zone.
Как указано со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в области, в нападении украинских военных на российский регион участвуют "около 120" боевиков "Грузинского легиона"*.
Инфографика
Как уточняли в ФСБ ранее, "Легион"* создали в 2014 году под руководством ГУР Минобороны Украины.

Попытка вторжения ВСУ в Курскую область

Утром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области.
Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Пентагоне попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область
Вчера, 22:50
По данным Минобороны на четверг, за два дня боев в регионе противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.
*Террористическая организация, запрещена в России.
Уничтожение двух ЗРК Бук-М1 ВСУ с применением ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В ООН назвали атаку ВСУ на Курскую область эскалацией
7 августа, 19:29
 
РоссияКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны Украины
 
 
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