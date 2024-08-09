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Цивилев: Мурманский промкластер может обеспечить работой треть страны - РИА Новости, 09.08.2024
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Мурманская область
 
19:28 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/murmansk-1965281673.html
Цивилев: Мурманский промкластер может обеспечить работой треть страны
Цивилев: Мурманский промкластер может обеспечить работой треть страны - РИА Новости, 09.08.2024
Цивилев: Мурманский промкластер может обеспечить работой треть страны
Газификация имеет важнейшее значение для жителей и промышленности Мурманской области, промышленный кластер в будущем сможет обеспечить работой треть страны,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:28
2024-08-09T19:28
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сергей цивилев
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МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Газификация имеет важнейшее значение для жителей и промышленности Мурманской области, промышленный кластер в будущем сможет обеспечить работой треть страны, сказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев, который находится в регионе с рабочим визитом. Министр подчеркнул, что основная цель визита в Мурманскую область – отработать дорожную карту реализации масштабного проекта по газификации региона, который, по словам Цивилева, давно назрел, и когда мурманский губернатор Андрей Чибис встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, глава государства поддержал его в этом вопросе. "Газификация – это, конечно, очень важно людям, они этого ждут, но это ещё и крупное развитие промышленности в Мурманской области. Мурманский промышленный кластер обеспечит работой, пожалуй, треть страны. Регион выступит заказчиком многих производств, находящихся на территории Российской Федерации, это оборудование, материалы и так далее. Это огромная работа", – сказал Цивилев, слова которого приводит министерство информационной политики региона. Министр побывал в самом крупном ветропарке за полярным кругом – на Кольской ВЭС. Ветропарк состоит из 57 турбин общей мощностью 202 МВт. Объект расположен на территории площадью 257 гектаров и вырабатывает порядка 750 млн кВт*ч в год, что позволяет предотвращать ежегодно выбросы CO2. В ходе визита на Кольскую ВЭС министр энергетики РФ подробно ознакомился с работой ветровых турбин, оценил масштабы проведённых работ, отметив, что у Мурманской области огромный промышленный потенциал. "Первая задача – тема газификации. Для нас это самый важный инвестиционный и инфраструктурный проект. Вторая тема – это всё, что касается надёжного электроснабжения. На сегодняшний день у нас избыток мощностей, но реализация проекта СПГ, решение о котором принял президент, поддержав нашу инициативу, те проекты переработки газа, того сырья, которое мы добываем, порты, развитие Мурманского транспортного узла, – они тоже требуют обеспечения энергией, требует мощности и сил", - обозначил Чибис темы совещания, которое также запланировано в Мурманске.
https://ria.ru/20240806/chibis-1964448269.html
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экономика, жкх, мурманская область, россия, мурманск, сергей цивилев, андрей чибис, владимир путин
Мурманская область, Экономика, ЖКХ, Мурманская область, Россия, Мурманск, Сергей Цивилев, Андрей Чибис, Владимир Путин

Цивилев: Мурманский промкластер может обеспечить работой треть страны

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Сергей Цивилев. Архивное фото
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МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Газификация имеет важнейшее значение для жителей и промышленности Мурманской области, промышленный кластер в будущем сможет обеспечить работой треть страны, сказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев, который находится в регионе с рабочим визитом.
Министр подчеркнул, что основная цель визита в Мурманскую область – отработать дорожную карту реализации масштабного проекта по газификации региона, который, по словам Цивилева, давно назрел, и когда мурманский губернатор Андрей Чибис встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, глава государства поддержал его в этом вопросе.
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"Газификация – это, конечно, очень важно людям, они этого ждут, но это ещё и крупное развитие промышленности в Мурманской области. Мурманский промышленный кластер обеспечит работой, пожалуй, треть страны. Регион выступит заказчиком многих производств, находящихся на территории Российской Федерации, это оборудование, материалы и так далее. Это огромная работа", – сказал Цивилев, слова которого приводит министерство информационной политики региона.
Министр побывал в самом крупном ветропарке за полярным кругом – на Кольской ВЭС. Ветропарк состоит из 57 турбин общей мощностью 202 МВт. Объект расположен на территории площадью 257 гектаров и вырабатывает порядка 750 млн кВт*ч в год, что позволяет предотвращать ежегодно выбросы CO2.
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В ходе визита на Кольскую ВЭС министр энергетики РФ подробно ознакомился с работой ветровых турбин, оценил масштабы проведённых работ, отметив, что у Мурманской области огромный промышленный потенциал.
"Первая задача – тема газификации. Для нас это самый важный инвестиционный и инфраструктурный проект. Вторая тема – это всё, что касается надёжного электроснабжения. На сегодняшний день у нас избыток мощностей, но реализация проекта СПГ, решение о котором принял президент, поддержав нашу инициативу, те проекты переработки газа, того сырья, которое мы добываем, порты, развитие Мурманского транспортного узла, – они тоже требуют обеспечения энергией, требует мощности и сил", - обозначил Чибис темы совещания, которое также запланировано в Мурманске.
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Мурманская областьЭкономикаЖКХМурманская областьРоссияМурманскСергей ЦивилевАндрей ЧибисВладимир Путин
 
 
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