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Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей - РИА Новости, 09.08.2024
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13:37 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/most-1965174061.html
Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей
Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей - РИА Новости, 09.08.2024
Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей
Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей и время ожидания составляет около трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:37
2024-08-09T13:37
керчь
тамань (станица)
общество
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей и время ожидания составляет около трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Керчи находится 718 транспортных средства. Ожидание около трех часов", - говорится в сообщении. Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Данные приведены по состоянию на 13.00 мск. По состоянию на 11.00 очередь у моста достигала 539 транспортных средства.
https://ria.ru/20240807/most-1964662551.html
https://ria.ru/20240803/budanov-1963801701.html
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керчь, тамань (станица), общество
Керчь, Тамань (станица), Общество
Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей

Очередь у Крымского моста выросла в 1,3 раза, до 718 машин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей и время ожидания составляет около трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
"В очереди со стороны Керчи находится 718 транспортных средства. Ожидание около трех часов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Данные приведены по состоянию на 13.00 мск.
По состоянию на 11.00 очередь у моста достигала 539 транспортных средства.
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