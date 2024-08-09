https://ria.ru/20240809/most-1965174061.html
Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей
Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей - РИА Новости, 09.08.2024
Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей
Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей и время ожидания составляет около трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:37
2024-08-09T13:37
2024-08-09T13:37
керчь
тамань (станица)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587283_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8323e5b42c42bbb13b0ef12b9cd66706.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей и время ожидания составляет около трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Керчи находится 718 транспортных средства. Ожидание около трех часов", - говорится в сообщении. Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Данные приведены по состоянию на 13.00 мск. По состоянию на 11.00 очередь у моста достигала 539 транспортных средства.
https://ria.ru/20240807/most-1964662551.html
https://ria.ru/20240803/budanov-1963801701.html
керчь
тамань (станица)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587283_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e9fecefb232c230fce2802317dc61a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, тамань (станица), общество
Керчь, Тамань (станица), Общество
Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей
Очередь у Крымского моста выросла в 1,3 раза, до 718 машин