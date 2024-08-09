https://ria.ru/20240809/most-1965174061.html

Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей

Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей - РИА Новости, 09.08.2024

Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей

Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей и время ожидания составляет около трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:37

2024-08-09T13:37

2024-08-09T13:37

керчь

тамань (станица)

общество

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Очередь у Крымского моста выросла до 718 автомобилей и время ожидания составляет около трех часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Керчи находится 718 транспортных средства. Ожидание около трех часов", - говорится в сообщении. Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Данные приведены по состоянию на 13.00 мск. По состоянию на 11.00 очередь у моста достигала 539 транспортных средства.

https://ria.ru/20240807/most-1964662551.html

https://ria.ru/20240803/budanov-1963801701.html

керчь

тамань (станица)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

керчь, тамань (станица), общество