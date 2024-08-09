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Очевидец рассказал подробности задержания мигрантов в хостеле в Москве - РИА Новости, 09.08.2024
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16:04 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/moskva-1965229574.html
Очевидец рассказал подробности задержания мигрантов в хостеле в Москве
Очевидец рассказал подробности задержания мигрантов в хостеле в Москве - РИА Новости, 09.08.2024
Очевидец рассказал подробности задержания мигрантов в хостеле в Москве
Причиной визита правоохранителей в хостел "Три звезды" на юго-западе Москвы, в результате которого задержали около 400 иностранцев, стало приставание пьяного... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:04
2024-08-09T16:04
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Причиной визита правоохранителей в хостел "Три звезды" на юго-западе Москвы, в результате которого задержали около 400 иностранцев, стало приставание пьяного постояльца к девушке на улице, сообщил РИА-Новости сотрудник соседнего магазина. &quot;Какой-то пьяный (постоялец - ред.) стоял на улице вчера и к какой-то девушке вроде пристал, мешал. Из-за этого жаловались&quot;, - рассказал очевидец.Гостиница по-прежнему работает, можно снять место за 300-350 рублей в день на срок от 10 суток. Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили журналистам, что в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистской деятельности правоохранители провели обыски в хостеле "Три звезды" на юго-западе Москвы, около 400 иностранцев проверяются на соблюдение миграционного законодательства. Кроме того, следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию. Также следователи работают с руководством и администрацией хостела.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Очевидец рассказал подробности задержания мигрантов в хостеле в Москве

Полиция приехала в хостел, где задержали мигрантов, из-за приставаний к девушке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Причиной визита правоохранителей в хостел "Три звезды" на юго-западе Москвы, в результате которого задержали около 400 иностранцев, стало приставание пьяного постояльца к девушке на улице, сообщил РИА-Новости сотрудник соседнего магазина.
«

"Какой-то пьяный (постоялец - ред.) стоял на улице вчера и к какой-то девушке вроде пристал, мешал. Из-за этого жаловались", - рассказал очевидец.

Гостиница по-прежнему работает, можно снять место за 300-350 рублей в день на срок от 10 суток.
Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили журналистам, что в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистской деятельности правоохранители провели обыски в хостеле "Три звезды" на юго-западе Москвы, около 400 иностранцев проверяются на соблюдение миграционного законодательства.
Кроме того, следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию. Также следователи работают с руководством и администрацией хостела.
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