Рейтинг@Mail.ru
В Москве в этом году отремонтировали около 280 крыш жилых домов - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:52 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/moskva-1965113699.html
В Москве в этом году отремонтировали около 280 крыш жилых домов
В Москве в этом году отремонтировали около 280 крыш жилых домов - РИА Новости, 09.08.2024
В Москве в этом году отремонтировали около 280 крыш жилых домов
Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали около 280 крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T09:52
2024-08-09T09:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939535242_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_0a8040aa2ab9aba784f7e52fc05ce2c1.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали около 280 крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году в рамках региональной программы капитального ремонта приведем в порядок 712 кровель, из них 427 - плоские наплавляемые крыши, 285 - металлические скатные. В настоящее время завершены работы по ремонту 277 кровель - 166 плоских и 111 металлических скатных", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам. "Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - уточнил Бирюков. Он отметил, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов.
https://ria.ru/20240808/biryukov-1964845404.html
https://ria.ru/20240807/moskva-1964570471.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939535242_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_352d2da6509a8bda41f84f6673fc4126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве

В Москве в этом году отремонтировали около 280 крыш жилых домов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочий во время кровельных работ
Рабочий во время кровельных работ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Рабочий во время кровельных работ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали около 280 крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году в рамках региональной программы капитального ремонта приведем в порядок 712 кровель, из них 427 - плоские наплавляемые крыши, 285 - металлические скатные. В настоящее время завершены работы по ремонту 277 кровель - 166 плоских и 111 металлических скатных", - рассказал Бирюков.
Рабочий во время восстановления фасада жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Около 400 фасадов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года
Вчера, 10:20
Заместитель мэра пояснил, что в перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.
"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - уточнил Бирюков.
Он отметил, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов.
Почти 1 тыс домов старше 100 лет отремонтировали в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Почти одну тысячу домов старше 100 лет отремонтировали в Москве
7 августа, 09:59
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковКапремонт в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала