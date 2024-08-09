https://ria.ru/20240809/moskva-1965113699.html

В Москве в этом году отремонтировали около 280 крыш жилых домов

В Москве в этом году отремонтировали около 280 крыш жилых домов - РИА Новости, 09.08.2024

В Москве в этом году отремонтировали около 280 крыш жилых домов

Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали около 280 крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T09:52

2024-08-09T09:52

2024-08-09T09:52

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали около 280 крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году в рамках региональной программы капитального ремонта приведем в порядок 712 кровель, из них 427 - плоские наплавляемые крыши, 285 - металлические скатные. В настоящее время завершены работы по ремонту 277 кровель - 166 плоских и 111 металлических скатных", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам. "Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - уточнил Бирюков. Он отметил, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов.

https://ria.ru/20240808/biryukov-1964845404.html

https://ria.ru/20240807/moskva-1964570471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, капремонт в москве