https://ria.ru/20240809/moskva-1965113537.html
В ДТП с шестью машинами в Москве погиб человек
В ДТП с шестью машинами в Москве погиб человек - РИА Новости, 09.08.2024
В ДТП с шестью машинами в Москве погиб человек
Один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП с участием шести автомобилей на 53-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T09:52
2024-08-09T09:52
2024-08-09T10:29
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП с участием шести автомобилей на 53-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "На 53-м километре внутренней стороны МКАД произошла дорожная авария с участием шести единиц транспорта. В результате дорожной аварии 1 человек погиб и 1 человек госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном в Telegram-канале столичного департамента транспорта, внедорожник в просвет между бетонными отбойниками вылетает на встречку и почти в лоб сталкивается с другой машиной. Из-за удара последнюю отбрасывает в сторону автомобилей на соседней полосе. Движение в районе аварии затруднено, сотрудники ГАИ занимаются оформлением ДТП и принимают все меры для оперативного устранения поврежденных автомобилей с проезжей части.Как сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры, по предварительных данным, водитель Mitsubishi, следуя по внешней стороне МКАД, не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с другими машинами."В результате дорожной аварии погибла женщина 1991 года рождения и госпитализирован водитель автомобиля Mitsubishi. Установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Западного административного округа", - добавили в прокуратуре.
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Крупное ДТП на 53-м километре МКАД
Крупное ДТП с участием шести машин произошло на 53-м километре МКАД в Москве, движение затруднено.
Судя по видео дептранса, одна из легковушек вылетела на встречку. Один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщили в ГАИ.
2024-08-09T09:52
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РИА Новости
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происшествия, гибдд мвд рф, москва
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Москва
В ДТП с шестью машинами в Москве погиб человек
В ДТП с шестью машинами на МКАД погиб человек, еще один госпитализирован
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП с участием шести автомобилей на 53-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале
столичной Госавтоинспекции.
"На 53-м километре внутренней стороны МКАД произошла дорожная авария с участием шести единиц транспорта. В результате дорожной аварии 1 человек погиб и 1 человек госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном в Telegram-канале столичного департамента транспорта, внедорожник в просвет между бетонными отбойниками вылетает на встречку и почти в лоб сталкивается с другой машиной. Из-за удара последнюю отбрасывает в сторону автомобилей на соседней полосе.
Движение в районе аварии затруднено, сотрудники ГАИ
занимаются оформлением ДТП и принимают все меры для оперативного устранения поврежденных автомобилей с проезжей части.
Как сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры, по предварительных данным, водитель Mitsubishi, следуя по внешней стороне МКАД, не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с другими машинами.
"В результате дорожной аварии погибла женщина 1991 года рождения и госпитализирован водитель автомобиля Mitsubishi. Установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Западного административного округа", - добавили в прокуратуре.