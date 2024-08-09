https://ria.ru/20240809/moskva-1965113537.html

В ДТП с шестью машинами в Москве погиб человек

В ДТП с шестью машинами в Москве погиб человек - РИА Новости, 09.08.2024

В ДТП с шестью машинами в Москве погиб человек

Один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП с участием шести автомобилей на 53-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T09:52

2024-08-09T09:52

2024-08-09T10:29

происшествия

гибдд мвд рф

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965113370_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8699e7f1547987989981d1594ad397f3.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП с участием шести автомобилей на 53-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "На 53-м километре внутренней стороны МКАД произошла дорожная авария с участием шести единиц транспорта. В результате дорожной аварии 1 человек погиб и 1 человек госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном в Telegram-канале столичного департамента транспорта, внедорожник в просвет между бетонными отбойниками вылетает на встречку и почти в лоб сталкивается с другой машиной. Из-за удара последнюю отбрасывает в сторону автомобилей на соседней полосе. Движение в районе аварии затруднено, сотрудники ГАИ занимаются оформлением ДТП и принимают все меры для оперативного устранения поврежденных автомобилей с проезжей части.Как сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры, по предварительных данным, водитель Mitsubishi, следуя по внешней стороне МКАД, не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с другими машинами."В результате дорожной аварии погибла женщина 1991 года рождения и госпитализирован водитель автомобиля Mitsubishi. Установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Западного административного округа", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240809/vladivostok-1965096345.html

https://ria.ru/20240808/dtp-1964947459.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупное ДТП на 53-м километре МКАД Крупное ДТП с участием шести машин произошло на 53-м километре МКАД в Москве, движение затруднено. Судя по видео дептранса, одна из легковушек вылетела на встречку. Один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщили в ГАИ. 2024-08-09T09:52 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, гибдд мвд рф, москва