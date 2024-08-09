https://ria.ru/20240809/mishustin-1965133118.html
Мишустин поручил реконструировать участок "Чуйского тракта" на Алтае
Мишустин поручил реконструировать участок "Чуйского тракта" на Алтае - РИА Новости, 09.08.2024
Мишустин поручил реконструировать участок "Чуйского тракта" на Алтае
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу обеспечить реконструкцию участка "Чуйского тракта" с обходами населённых пунктов Соузга и Манжерок в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:14
2024-08-09T11:14
2024-08-09T11:14
республика алтай
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу обеспечить реконструкцию участка "Чуйского тракта" с обходами населённых пунктов Соузга и Манжерок в Республике Алтай, сообщили в пресс-службе кабмина. Председатель правительства дал поручения по итогам рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, состоявшейся 21–25 июля. "Минтрансу поручено обеспечить реконструкцию участка автодороги Р-256 "Чуйский тракт" с обходами населённых пунктов Соузга и Манжерок в Республике Алтай и представить предложения по дальнейшему развитию этой дороги", - следует из сообщения.
https://ria.ru/20240801/remont-1963382555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, михаил мишустин, экономика
Республика Алтай, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин поручил реконструировать участок "Чуйского тракта" на Алтае
Мишустин поручил обеспечить реконструкцию участка "Чуйского тракта" на Алтае
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу обеспечить реконструкцию участка "Чуйского тракта" с обходами населённых пунктов Соузга и Манжерок в Республике Алтай, сообщили в пресс-службе кабмина.
Председатель правительства дал поручения по итогам рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, состоявшейся 21–25 июля.
"Минтрансу поручено обеспечить реконструкцию участка автодороги Р-256 "Чуйский тракт" с обходами населённых пунктов Соузга и Манжерок в Республике Алтай и представить предложения по дальнейшему развитию этой дороги", - следует из сообщения.