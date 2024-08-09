https://ria.ru/20240809/mishustin-1965133118.html

Мишустин поручил реконструировать участок "Чуйского тракта" на Алтае

Мишустин поручил реконструировать участок "Чуйского тракта" на Алтае - РИА Новости, 09.08.2024

Мишустин поручил реконструировать участок "Чуйского тракта" на Алтае

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу обеспечить реконструкцию участка "Чуйского тракта" с обходами населённых пунктов Соузга и Манжерок в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:14

2024-08-09T11:14

2024-08-09T11:14

республика алтай

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу обеспечить реконструкцию участка "Чуйского тракта" с обходами населённых пунктов Соузга и Манжерок в Республике Алтай, сообщили в пресс-службе кабмина. Председатель правительства дал поручения по итогам рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, состоявшейся 21–25 июля. "Минтрансу поручено обеспечить реконструкцию участка автодороги Р-256 "Чуйский тракт" с обходами населённых пунктов Соузга и Манжерок в Республике Алтай и представить предложения по дальнейшему развитию этой дороги", - следует из сообщения.

https://ria.ru/20240801/remont-1963382555.html

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика алтай, михаил мишустин, экономика