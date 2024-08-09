https://ria.ru/20240809/minoborony-1965246563.html
Минобороны опубликовало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море
Минобороны опубликовало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 09.08.2024
Минобороны опубликовало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:59
2024-08-09T16:59
2024-08-09T16:59
специальная военная операция на украине
черное море
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря. Ранее сообщалось, что в ночь на 9 августа дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964945639.html
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Уничтожение украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря
2024-08-09T16:59
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черное море, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны опубликовало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море
Минобороны опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море