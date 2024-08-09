https://ria.ru/20240809/minoborony-1965246563.html

Минобороны опубликовало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море

Минобороны опубликовало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 09.08.2024

Минобороны опубликовало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:59

2024-08-09T16:59

2024-08-09T16:59

специальная военная операция на украине

черное море

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря. Ранее сообщалось, что в ночь на 9 августа дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964945639.html

черное море

россия

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Уничтожение украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря 2024-08-09T16:59 true PT0M32S

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черное море, россия, вооруженные силы украины