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Минобороны опубликовало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/minoborony-1965246563.html
Минобороны опубликовало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море
Минобороны опубликовало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 09.08.2024
Минобороны опубликовало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:59
2024-08-09T16:59
специальная военная операция на украине
черное море
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря. Ранее сообщалось, что в ночь на 9 августа дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964945639.html
черное море
россия
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РИА Новости
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Уничтожение украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря
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черное море, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны опубликовало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море

Минобороны опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 августа дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
Кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском
8 августа, 15:20
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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