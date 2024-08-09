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Группировка "Восток" за неделю отразила четыре контратаки ВСУ
Группировка "Восток" за неделю отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
Группировка "Восток" за неделю отразила четыре контратаки ВСУ
Украинские подразделения за прошедшую неделю потеряли до 760 военнослужащих и четыре танка в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в пятницу РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:12
2024-08-09T16:12
2024-08-09T16:17
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинские подразделения за прошедшую неделю потеряли до 760 военнослужащих и четыре танка в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.В военном ведомстве уточнили, что противник потерял до 760 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 миллиметров западного производства. Уничтожено пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" за неделю отразила четыре контратаки ВСУ
ВСУ потеряли до 760 военных и четыре танка в зоне ответственности "Востока"