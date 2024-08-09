https://ria.ru/20240809/minoborony-1965232094.html

Группировка "Восток" за неделю отразила четыре контратаки ВСУ

Группировка "Восток" за неделю отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024

Группировка "Восток" за неделю отразила четыре контратаки ВСУ

Украинские подразделения за прошедшую неделю потеряли до 760 военнослужащих и четыре танка в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в пятницу РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:12

2024-08-09T16:12

2024-08-09T16:17

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинские подразделения за прошедшую неделю потеряли до 760 военнослужащих и четыре танка в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.В военном ведомстве уточнили, что противник потерял до 760 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 миллиметров западного производства. Уничтожено пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)