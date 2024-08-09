Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1650 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 09.08.2024 (обновлено: 16:27 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/minoborony-1965231504.html
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1650 солдат ВСУ
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1650 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1650 солдат ВСУ
ВСУ за неделю потеряли до 1650 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", в том числе до 945 - на курском направлении, сообщило в пятницу... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:10
2024-08-09T16:27
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469619_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_653a7650309ed930e9a811bba1e750c6.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 1650 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", в том числе до 945 - на курском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации на курском направлении. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекаются рейдовые действия подразделений противника в глубину российской территории", - говорится в сводке военного ведомства."Всего за время боевых действий на данном направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии", - отмечает Минобороны РФ.Кроме того, подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, а также двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Отмечается, что отражены семь контратак штурмовых групп ВСУ."За неделю общие потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 1650 военнослужащих, 14 танков, 92 боевые бронированные машины, 45 автомобилей и 33 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов боеприпасов", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20240809/plen-1965233184.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469619_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_fa863916371b4980627670f85c2a422d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1650 солдат ВСУ

ВСУ за неделю потеряли до 1650 военных в зоне ответственности "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 1650 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", в том числе до 945 - на курском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации на курском направлении. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекаются рейдовые действия подразделений противника в глубину российской территории", - говорится в сводке военного ведомства.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
За неделю 55 украинских военных сдались в плен
Вчера, 16:15
"Всего за время боевых действий на данном направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии", - отмечает Минобороны РФ.
Кроме того, подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, а также двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Отмечается, что отражены семь контратак штурмовых групп ВСУ.
"За неделю общие потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 1650 военнослужащих, 14 танков, 92 боевые бронированные машины, 45 автомобилей и 33 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов боеприпасов", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала