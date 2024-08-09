https://ria.ru/20240809/minoborony-1965231504.html
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1650 солдат ВСУ
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1650 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1650 солдат ВСУ
ВСУ за неделю потеряли до 1650 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", в том числе до 945 - на курском направлении, сообщило в пятницу... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:10
2024-08-09T16:10
2024-08-09T16:27
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 1650 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", в том числе до 945 - на курском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации на курском направлении. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекаются рейдовые действия подразделений противника в глубину российской территории", - говорится в сводке военного ведомства."Всего за время боевых действий на данном направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии", - отмечает Минобороны РФ.Кроме того, подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, а также двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Отмечается, что отражены семь контратак штурмовых групп ВСУ."За неделю общие потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 1650 военнослужащих, 14 танков, 92 боевые бронированные машины, 45 автомобилей и 33 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов боеприпасов", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20240809/plen-1965233184.html
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Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1650 солдат ВСУ
ВСУ за неделю потеряли до 1650 военных в зоне ответственности "Севера"
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 1650 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", в том числе до 945 - на курском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации на курском направлении. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекаются рейдовые действия подразделений противника в глубину российской территории", - говорится в сводке военного ведомства.
"Всего за время боевых действий на данном направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии", - отмечает Минобороны РФ.
Кроме того, подразделениями группировки на Волчанском
и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, а также двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Отмечается, что отражены семь контратак штурмовых групп ВСУ.
"За неделю общие потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 1650 военнослужащих, 14 танков, 92 боевые бронированные машины, 45 автомобилей и 33 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов боеприпасов", - говорится в сводке.