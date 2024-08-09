https://ria.ru/20240809/minoborony-1965231504.html

Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1650 солдат ВСУ

Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1650 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024

Группировка "Север" за неделю уничтожила до 1650 солдат ВСУ

ВСУ за неделю потеряли до 1650 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", в том числе до 945 - на курском направлении, сообщило в пятницу... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:10

2024-08-09T16:10

2024-08-09T16:27

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469619_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_653a7650309ed930e9a811bba1e750c6.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 1650 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", в том числе до 945 - на курском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации на курском направлении. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии пресекаются рейдовые действия подразделений противника в глубину российской территории", - говорится в сводке военного ведомства."Всего за время боевых действий на данном направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии", - отмечает Минобороны РФ.Кроме того, подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, а также двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Отмечается, что отражены семь контратак штурмовых групп ВСУ."За неделю общие потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 1650 военнослужащих, 14 танков, 92 боевые бронированные машины, 45 автомобилей и 33 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов боеприпасов", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20240809/plen-1965233184.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)