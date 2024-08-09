https://ria.ru/20240809/minoborony-1965231158.html

Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак ВСУ

Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024

Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак ВСУ

МОСКВА. 9 авг – РИА Новости. Подразделения группировки "Запад" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям 11 бригад ВСУ, а также отразили девять... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:08

2024-08-09T16:08

2024-08-09T16:15

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МОСКВА. 9 авг – РИА Новости. Подразделения группировки "Запад" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям 11 бригад ВСУ, а также отразили девять контратак, потери противника составили до 3260 военнослужащих, четыре танка, в том числе два немецких Leopard, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Отражены девять контратак подразделений ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 3 по 9 августа."Противник потерял за неделю до 3260 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard производства ФРГ, 12 боевых бронированных машин, 68 автомобилей, 45 орудий полевой артиллерии, из них пятнадцать 155 мм самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства США, Великобритании, Германии и Польши", - добавили в МО РФ.Кроме того, за этот период были уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов боеприпасов, уточнили в российском ведомстве.

https://ria.ru/20240809/minoborony-1965232094.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)