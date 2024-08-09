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Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
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16:08 09.08.2024 (обновлено: 16:15 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/minoborony-1965231158.html
Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак ВСУ
Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак ВСУ
МОСКВА. 9 авг – РИА Новости. Подразделения группировки "Запад" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям 11 бригад ВСУ, а также отразили девять... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:08
2024-08-09T16:15
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МОСКВА. 9 авг – РИА Новости. Подразделения группировки "Запад" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям 11 бригад ВСУ, а также отразили девять контратак, потери противника составили до 3260 военнослужащих, четыре танка, в том числе два немецких Leopard, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Отражены девять контратак подразделений ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 3 по 9 августа."Противник потерял за неделю до 3260 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard производства ФРГ, 12 боевых бронированных машин, 68 автомобилей, 45 орудий полевой артиллерии, из них пятнадцать 155 мм самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства США, Великобритании, Германии и Польши", - добавили в МО РФ.Кроме того, за этот период были уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов боеприпасов, уточнили в российском ведомстве.
https://ria.ru/20240809/minoborony-1965232094.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" за неделю отразила девять контратак ВСУ

ВСУ за неделю потеряли до 3260 солдат в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА. 9 авг – РИА Новости. Подразделения группировки "Запад" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям 11 бригад ВСУ, а также отразили девять контратак, потери противника составили до 3260 военнослужащих, четыре танка, в том числе два немецких Leopard, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Отражены девять контратак подразделений ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 3 по 9 августа.
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"Противник потерял за неделю до 3260 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard производства ФРГ, 12 боевых бронированных машин, 68 автомобилей, 45 орудий полевой артиллерии, из них пятнадцать 155 мм самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства США, Великобритании, Германии и Польши", - добавили в МО РФ.
Кроме того, за этот период были уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов боеприпасов, уточнили в российском ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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