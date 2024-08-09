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Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетами" - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 09.08.2024 (обновлено: 08:10 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/minoborony-1965090611.html
Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетами"
Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетами" - РИА Новости, 09.08.2024
Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетами"
Минобороны России опубликовало видео уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ "Ланцетами" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T05:03
2024-08-09T08:10
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ "Ланцетами" в приграничном районе Курской области. "На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" танка и бронеавтомобиля ВСУ на выявленных огневых позициях", - сообщает министерство. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Кадры уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ "Ланцетами"
Минобороны публикует очередные кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. На видео - удары по танку и бронеавтомобилю ВСУ "Ланцетами".
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россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетами"

Минобороны показало видео уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ "Ланцетами"

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ "Ланцетами" в приграничном районе Курской области.
«
"На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" танка и бронеавтомобиля ВСУ на выявленных огневых позициях", - сообщает министерство.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы Украины
 
 
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