https://ria.ru/20240809/minoborony-1965090611.html

Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетами"

Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетами" - РИА Новости, 09.08.2024

Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетами"

Минобороны России опубликовало видео уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ "Ланцетами" в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T05:03

2024-08-09T05:03

2024-08-09T08:10

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ "Ланцетами" в приграничном районе Курской области. "На кадрах объективного контроля уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" танка и бронеавтомобиля ВСУ на выявленных огневых позициях", - сообщает министерство. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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Кадры уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ "Ланцетами" Минобороны публикует очередные кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. На видео - удары по танку и бронеавтомобилю ВСУ "Ланцетами". 2024-08-09T05:03 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины