https://ria.ru/20240809/ministr-1965209040.html

Италия отрицает использование оружия своего производства в Курской области

Италия отрицает использование оружия своего производства в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

Италия отрицает использование оружия своего производства в Курской области

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в заявлении итальянским СМИ утверждает, что оружие, поставляемое Италией на Украину, не используется при нападении на... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:01

2024-08-09T15:01

2024-08-09T15:04

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валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в заявлении итальянским СМИ утверждает, что оружие, поставляемое Италией на Украину, не используется при нападении на российскую территорию, в частности, в ходе атаки на Курскую область, которую в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией. Крозетто, как сообщают СМИ, заявил, что оружие, которое Италия поставляет на Украину, может быть использовано исключительно в целях обороны. Он утверждает, что переданное Италией оружие не использовалось в ходе недавней атаки на Курскую область. По утверждению министра, эти данные можно проверить, но он не может вдаваться в технические подробности, так как они секретные. Министр, как передают СМИ, заявил, что его цель не заключается в том, чтобы увидеть перемещение конфликта на российскую территорию, поскольку в этом случае, по его словам, конфликт ухудшится и отдалит прекращения огня. Ранее Крозетто заявлял, что считает ошибочной и не понимает позицию стран, давших разрешение на использование поставляемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России. Представители итальянского правительства неоднократно выступали против снятия запрета на удары по территории РФ для украинских войск. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни ранее заявлял, что Италия поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться внутри страны, и держит его под контролем. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области, сообщил ранее врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий. По данным Минзрдава РФ, с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек.

https://ria.ru/20240809/naemniki-1965115587.html

https://ria.ru/20240808/vsu-1965019296.html

https://ria.ru/20240808/pentagon-1965064194.html

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в мире, россия, курская область, италия, гуидо крозетто, антонио таяни, валерий герасимов, вооруженные силы украины