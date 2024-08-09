МИД раскрыл, как гибель Хании повлияет на переговоры между Израилем и ХАМАС
Замглавы МИД: гибель Хании может сказаться на переговорах между Израилем и ХАМАС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может сказаться на переговорном процесс между Израилем и ХАМАС, в том числе по заложникам, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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"Это может сказаться и на дальнейших переговорах по освобождению заложников", - сказал он журналистам.
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На вопрос о том, реально ли достичь договоренности с новым главой политбюро ХАМАС Яхьей Синваром об освобождении заложников, Богданов ответил: "Он находится где-то в секторе, я не знаю, какая связь с ним".
В то же время ранее один из политических руководителей ХАМАС Басам Халаф сообщал РИА Новости, что позиция ХАМАС на переговорах по перемирию в секторе Газа не претерпит изменений после назначения Яхьи Синвара на должность главы политбюро движения.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.