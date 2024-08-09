Рейтинг@Mail.ru
МИД раскрыл, как гибель Хании повлияет на переговоры между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/mid-1965196721.html
МИД раскрыл, как гибель Хании повлияет на переговоры между Израилем и ХАМАС
МИД раскрыл, как гибель Хании повлияет на переговоры между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 09.08.2024
МИД раскрыл, как гибель Хании повлияет на переговоры между Израилем и ХАМАС
Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может сказаться на переговорном процесс между Израилем и ХАМАС, в том числе по заложникам, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:36
2024-08-09T14:36
в мире
израиль
тегеран (город)
иран
исмаил хания
михаил богданов
яхья синвар
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может сказаться на переговорном процесс между Израилем и ХАМАС, в том числе по заложникам, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Это может сказаться и на дальнейших переговорах по освобождению заложников", - сказал он журналистам. На вопрос о том, реально ли достичь договоренности с новым главой политбюро ХАМАС Яхьей Синваром об освобождении заложников, Богданов ответил: "Он находится где-то в секторе, я не знаю, какая связь с ним". В то же время ранее один из политических руководителей ХАМАС Басам Халаф сообщал РИА Новости, что позиция ХАМАС на переговорах по перемирию в секторе Газа не претерпит изменений после назначения Яхьи Синвара на должность главы политбюро движения. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели в конце июля главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
https://ria.ru/20240806/khamas-1964530540.html
https://ria.ru/20240809/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240731/bayden-1963303479.html
израиль
тегеран (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тегеран (город), иран, исмаил хания, михаил богданов, яхья синвар, хамас, оон, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Тегеран (город), Иран, Исмаил Хания, Михаил Богданов, Яхья Синвар, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
МИД раскрыл, как гибель Хании повлияет на переговоры между Израилем и ХАМАС

Замглавы МИД: гибель Хании может сказаться на переговорах между Израилем и ХАМАС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может сказаться на переговорном процесс между Израилем и ХАМАС, в том числе по заложникам, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«
"Это может сказаться и на дальнейших переговорах по освобождению заложников", - сказал он журналистам.
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Глава МИД Израиля призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС
6 августа, 23:31
На вопрос о том, реально ли достичь договоренности с новым главой политбюро ХАМАС Яхьей Синваром об освобождении заложников, Богданов ответил: "Он находится где-то в секторе, я не знаю, какая связь с ним".
В то же время ранее один из политических руководителей ХАМАС Басам Халаф сообщал РИА Новости, что позиция ХАМАС на переговорах по перемирию в секторе Газа не претерпит изменений после назначения Яхьи Синвара на должность главы политбюро движения.
Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели в конце июля главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
СМИ: офис Байдена опасается срыва переговоров по Газе после убийства Хании
31 июля, 20:57
 
В миреИзраильТегеран (город)ИранИсмаил ХанияМихаил БогдановЯхья СинварХАМАСООНМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала