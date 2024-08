https://ria.ru/20240809/mid-1965164644.html

Россия призвала Иран и Израиль отказаться от эскалации

Россия призвала Иран и Израиль отказаться от эскалации - РИА Новости, 09.08.2024

Россия призвала Иран и Израиль отказаться от эскалации

Москва призывает стороны отказаться от шагов, которые могли бы привести к эскалации на фоне обострения между Ираном и Израилем, заявил замглавы МИД Михаил... РИА Новости, 09.08.2024

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Москва призывает стороны отказаться от шагов, которые могли бы привести к эскалации на фоне обострения между Ираном и Израилем, заявил замглавы МИД Михаил Богданов. "Со всеми (в контакте. — Прим. ред.). Мы за то, чтобы деэскалация была. Мы призываем всех, я вчера встречался с послом Израиля. Всех призываем к тому, что нужно воздержаться от дальнейшей эскалации, которая грозит катастрофой для всех стран региона. Надо искать политические решения проблем", — сказал он.Дипломат также напомнил о визите секретаря Совбеза Сергея Шойгу в Иран в начале августа.При этом, говоря о шансах избежать ответа Тегерана Тель-Авиву, Богданов отметил, что это зависит не от Москвы.Убийство главы политбюро ХАМАССитуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Движение 31 июля сообщило о гибели своего лидера при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. В ХАМАСе возложили ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон.Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты The Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.ХАМАС и его союзники пообещали отомстить Тель-Авиву за убийство главы движения.При этом, как писала на минувшей неделе газета The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании.Позднее постпред исламской республики при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.

