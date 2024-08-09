https://ria.ru/20240809/meroprijatija-1965074708.html

В Суздале отметят 1000-летие города

В Суздале отметят 1000-летие города - РИА Новости, 09.08.2024

В Суздале отметят 1000-летие города

Основные мероприятия празднования 1000-летия Суздаля пройдут 9-11 августа, для жителей и гостей города подготовлена уникальная культурно-развлекательная... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T00:13

2024-08-09T00:13

2024-08-09T00:13

суздаль

каменка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740337581_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_cd95fcdb2c3bfc0de68d68c334e7dace.jpg

РЯЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Основные мероприятия празднования 1000-летия Суздаля пройдут 9-11 августа, для жителей и гостей города подготовлена уникальная культурно-развлекательная программа, сообщила администрация Суздаля. "Праздник по случаю Дня города станет главным событием в программе мероприятий, посвященных 1000-летию Суздаля, которое отмечается в течение всего 2024 года. Для жителей и гостей города с 9 по 11 августа подготовлена уникальная культурно-развлекательная программа, которая расскажет взрослым и детям о тысячелетнем пути русского города и его вкладе в мировую историю и культуру", - говорится в сообщении. Уточняется, что предусмотрено проведение Межрегионального гастрономического фестиваля "1000 вкусов Суздаля", выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства "Суздаль мастеровой", концертной программы народно-хитового подворья под названием "НеSTARеющие традиции". Центральной площадкой празднования 10 августа станет Торговая площадь между улицей Ленина и Гостиным двором – в этом году она превратится в пространство иммерсивного спектакля-променада "Суздаль в кино". Заработает еще одна ключевая развлекательная площадка на территории Главного туристического комплекса "Суздаль". На въезде в город будет работать музыкальная фольклорно-гастрономическая площадка "Суздаль встречает гостей!", а на берегу реки Каменки недалеко от Покровского монастыря пройдет фестиваль живой истории и фехтования "Суздаль-град". В завершающий день празднования состоится Божественная литургия в храмах и монастырях Суздаля, пройдет Крестный ход и молебен на Торговой площади. В древнейшем Ризоположенском женском монастыре пройдет XI Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов "Лето Господне".

https://ria.ru/20240708/suzdal-1957596282.html

суздаль

каменка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

суздаль, каменка