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В Суздале отметят 1000-летие города - РИА Новости, 09.08.2024
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В Суздале отметят 1000-летие города
В Суздале отметят 1000-летие города - РИА Новости, 09.08.2024
В Суздале отметят 1000-летие города
Основные мероприятия празднования 1000-летия Суздаля пройдут 9-11 августа, для жителей и гостей города подготовлена уникальная культурно-развлекательная... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T00:13
2024-08-09T00:13
суздаль
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РЯЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Основные мероприятия празднования 1000-летия Суздаля пройдут 9-11 августа, для жителей и гостей города подготовлена уникальная культурно-развлекательная программа, сообщила администрация Суздаля. "Праздник по случаю Дня города станет главным событием в программе мероприятий, посвященных 1000-летию Суздаля, которое отмечается в течение всего 2024 года. Для жителей и гостей города с 9 по 11 августа подготовлена уникальная культурно-развлекательная программа, которая расскажет взрослым и детям о тысячелетнем пути русского города и его вкладе в мировую историю и культуру", - говорится в сообщении. Уточняется, что предусмотрено проведение Межрегионального гастрономического фестиваля "1000 вкусов Суздаля", выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства "Суздаль мастеровой", концертной программы народно-хитового подворья под названием "НеSTARеющие традиции". Центральной площадкой празднования 10 августа станет Торговая площадь между улицей Ленина и Гостиным двором – в этом году она превратится в пространство иммерсивного спектакля-променада "Суздаль в кино". Заработает еще одна ключевая развлекательная площадка на территории Главного туристического комплекса "Суздаль". На въезде в город будет работать музыкальная фольклорно-гастрономическая площадка "Суздаль встречает гостей!", а на берегу реки Каменки недалеко от Покровского монастыря пройдет фестиваль живой истории и фехтования "Суздаль-град". В завершающий день празднования состоится Божественная литургия в храмах и монастырях Суздаля, пройдет Крестный ход и молебен на Торговой площади. В древнейшем Ризоположенском женском монастыре пройдет XI Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов "Лето Господне".
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суздаль, каменка
Суздаль, Каменка
В Суздале отметят 1000-летие города

В Суздале 9-11 августа пройдут мероприятия празднования 1000-летия города

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Суздальский кремль
Вид на Суздальский кремль - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на Суздальский кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Основные мероприятия празднования 1000-летия Суздаля пройдут 9-11 августа, для жителей и гостей города подготовлена уникальная культурно-развлекательная программа, сообщила администрация Суздаля.
«
"Праздник по случаю Дня города станет главным событием в программе мероприятий, посвященных 1000-летию Суздаля, которое отмечается в течение всего 2024 года. Для жителей и гостей города с 9 по 11 августа подготовлена уникальная культурно-развлекательная программа, которая расскажет взрослым и детям о тысячелетнем пути русского города и его вкладе в мировую историю и культуру", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предусмотрено проведение Межрегионального гастрономического фестиваля "1000 вкусов Суздаля", выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства "Суздаль мастеровой", концертной программы народно-хитового подворья под названием "НеSTARеющие традиции".
Центральной площадкой празднования 10 августа станет Торговая площадь между улицей Ленина и Гостиным двором – в этом году она превратится в пространство иммерсивного спектакля-променада "Суздаль в кино". Заработает еще одна ключевая развлекательная площадка на территории Главного туристического комплекса "Суздаль". На въезде в город будет работать музыкальная фольклорно-гастрономическая площадка "Суздаль встречает гостей!", а на берегу реки Каменки недалеко от Покровского монастыря пройдет фестиваль живой истории и фехтования "Суздаль-град".
В завершающий день празднования состоится Божественная литургия в храмах и монастырях Суздаля, пройдет Крестный ход и молебен на Торговой площади. В древнейшем Ризоположенском женском монастыре пройдет XI Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов "Лето Господне".
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