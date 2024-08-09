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Медведчук назвал дезертиров средой для переворотов - РИА Новости, 09.08.2024
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14:17 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/medvedchuk-1965188453.html
Медведчук назвал дезертиров средой для переворотов
Медведчук назвал дезертиров средой для переворотов - РИА Новости, 09.08.2024
Медведчук назвал дезертиров средой для переворотов
Военнослужащие ВСУ, не согласные умирать за режим Владимира Зеленского, направленного на истребление украинского народа, могут стать средой для военных путчей,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:17
2024-08-09T14:17
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, не согласные умирать за режим Владимира Зеленского, направленного на истребление украинского народа, могут стать средой для военных путчей, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Медведчук отметил, что в 2019 году граждане Украины, выбирая главу государства, голосовали за мир. По его словам, Зеленский оказался президентом войны, "президентом-мясником". По мнению Медведчука, сейчас именно власть Зеленского является препятствием к достижению мира на Украине. "ВСУ все хуже управляются, солдаты, взятые силой на улицах, не хотят умирать за преступный режим, который лишил их свободы. И это явная опасность для Зеленского, ведь дезертиры всегда были хорошей средой для военных путчей и переворотов. Но тогда смены власти нужно ждать вовсе не в Москве, а в Киеве", - написал Медведчук в своей авторской колонке на сайте "Другая Украина", добавив, что сегодня солдаты массово дезертируют из украинской армии. Он привел статистику Deutsche Welle (в России телерадиокомпания признана СМИ-иноагентом), согласно которой за первое полугодие 2024 года сотрудники правоохранительных органов на Украине возбудили почти 30 тысяч уголовных дел о бегстве военнослужащих, из которых 11,2 тысячи - по статье "дезертирство". При этом, как подчеркивает Медведвук, реальные цифры в разы больше, а потому сбежал не каждый 14-й, а каждый седьмой, а то и каждый третий военнослужащий. К тому же, отметил Медведчук, ситуацию несколько разряжает то, что дезертиры, как и уклонисты от армии, стремятся не остаться дома, а бегут в зарубежную Европу. "И если страны ЕС начнут выдачу этих мужчин, то неизвестно насколько преступный режим Зеленского выиграет... Скорее всего, имеющие опыт успешных побегов будут использовать его и в дальнейшем", - резюмировал он.
https://ria.ru/20240808/ukraina-1964858310.html
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947330137.html
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в мире, украина, москва, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Медведчук назвал дезертиров средой для переворотов

Медведчук предупредил Зеленского об опасности военного переворота

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, не согласные умирать за режим Владимира Зеленского, направленного на истребление украинского народа, могут стать средой для военных путчей, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Медведчук отметил, что в 2019 году граждане Украины, выбирая главу государства, голосовали за мир. По его словам, Зеленский оказался президентом войны, "президентом-мясником". По мнению Медведчука, сейчас именно власть Зеленского является препятствием к достижению мира на Украине.
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"ВСУ все хуже управляются, солдаты, взятые силой на улицах, не хотят умирать за преступный режим, который лишил их свободы. И это явная опасность для Зеленского, ведь дезертиры всегда были хорошей средой для военных путчей и переворотов. Но тогда смены власти нужно ждать вовсе не в Москве, а в Киеве", - написал Медведчук в своей авторской колонке на сайте "Другая Украина", добавив, что сегодня солдаты массово дезертируют из украинской армии.
Он привел статистику Deutsche Welle (в России телерадиокомпания признана СМИ-иноагентом), согласно которой за первое полугодие 2024 года сотрудники правоохранительных органов на Украине возбудили почти 30 тысяч уголовных дел о бегстве военнослужащих, из которых 11,2 тысячи - по статье "дезертирство". При этом, как подчеркивает Медведвук, реальные цифры в разы больше, а потому сбежал не каждый 14-й, а каждый седьмой, а то и каждый третий военнослужащий.
К тому же, отметил Медведчук, ситуацию несколько разряжает то, что дезертиры, как и уклонисты от армии, стремятся не остаться дома, а бегут в зарубежную Европу. "И если страны ЕС начнут выдачу этих мужчин, то неизвестно насколько преступный режим Зеленского выиграет... Скорее всего, имеющие опыт успешных побегов будут использовать его и в дальнейшем", - резюмировал он.
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