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МЧС направило дополнительные силы и средства в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
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16:44 09.08.2024 (обновлено: 16:50 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/mchs-1965241442.html
МЧС направило дополнительные силы и средства в Курскую область
МЧС направило дополнительные силы и средства в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
МЧС направило дополнительные силы и средства в Курскую область
Глава МЧС России Александр Куренков распорядился о направлении дополнительных сил и средств Тульского спасательного центра ведомства в Курскую область,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:44
2024-08-09T16:50
здоровье - общество
россия
курская область
александр куренков (мчс)
валерий герасимов
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков распорядился о направлении дополнительных сил и средств Тульского спасательного центра ведомства в Курскую область, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Глава МЧС России направил дополнительные силы и средства в Курскую область. По решению главы МЧС России Александра Куренкова в регион следует дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра ведомства. В ее составе 80 специалистов, в том числе пиротехники, и 13 единиц техники", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники окажут помощь населению в эвакуации на безопасные территории, в пункты временного размещения. Пиротехники ведомства будут обследовать и разминировать территории. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
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здоровье - общество, россия, курская область, александр куренков (мчс), валерий герасимов, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Александр Куренков (МЧС), Валерий Герасимов, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
МЧС направило дополнительные силы и средства в Курскую область

Глава МЧС Куренков направил дополнительные силы и средства в Курскую область

© Фото : МЧС России/TelegramДополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра ведомства направлена в Курскую область
Дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра ведомства направлена в Курскую область - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра ведомства направлена в Курскую область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков распорядился о направлении дополнительных сил и средств Тульского спасательного центра ведомства в Курскую область, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Глава МЧС России направил дополнительные силы и средства в Курскую область. По решению главы МЧС России Александра Куренкова в регион следует дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра ведомства. В ее составе 80 специалистов, в том числе пиротехники, и 13 единиц техники", - говорится в сообщении.
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Опасная игра: Киев начал думать, прежде чем говорить
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Уточняется, что сотрудники окажут помощь населению в эвакуации на безопасные территории, в пункты временного размещения. Пиротехники ведомства будут обследовать и разминировать территории.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Здоровье - ОбществоРоссияКурская областьАлександр Куренков (МЧС)Валерий ГерасимовВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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