https://ria.ru/20240809/mchs-1965241442.html

МЧС направило дополнительные силы и средства в Курскую область

МЧС направило дополнительные силы и средства в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024

МЧС направило дополнительные силы и средства в Курскую область

Глава МЧС России Александр Куренков распорядился о направлении дополнительных сил и средств Тульского спасательного центра ведомства в Курскую область,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:44

2024-08-09T16:44

2024-08-09T16:50

здоровье - общество

россия

курская область

александр куренков (мчс)

валерий герасимов

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков распорядился о направлении дополнительных сил и средств Тульского спасательного центра ведомства в Курскую область, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Глава МЧС России направил дополнительные силы и средства в Курскую область. По решению главы МЧС России Александра Куренкова в регион следует дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра ведомства. В ее составе 80 специалистов, в том числе пиротехники, и 13 единиц техники", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники окажут помощь населению в эвакуации на безопасные территории, в пункты временного размещения. Пиротехники ведомства будут обследовать и разминировать территории. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

https://ria.ru/20240808/tsipso-1964965267.html

россия

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, курская область, александр куренков (мчс), валерий герасимов, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины