МЧС направило дополнительные силы и средства в Курскую область
Глава МЧС Куренков направил дополнительные силы и средства в Курскую область
© Фото : МЧС России/TelegramДополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра ведомства направлена в Курскую область
Дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра ведомства направлена в Курскую область
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков распорядился о направлении дополнительных сил и средств Тульского спасательного центра ведомства в Курскую область, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Глава МЧС России направил дополнительные силы и средства в Курскую область. По решению главы МЧС России Александра Куренкова в регион следует дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра ведомства. В ее составе 80 специалистов, в том числе пиротехники, и 13 единиц техники", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники окажут помощь населению в эвакуации на безопасные территории, в пункты временного размещения. Пиротехники ведомства будут обследовать и разминировать территории.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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