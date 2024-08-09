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На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание
На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание - РИА Новости, 09.08.2024
На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание
Возгорание произошло на военном аэродроме в Липецкой области, сообщается на сайте ГУМЧС по региону. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T05:50
2024-08-09T05:50
2024-08-09T05:53
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецкая область
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Возгорание произошло на военном аэродроме в Липецкой области, сообщается на сайте ГУМЧС по региону."Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), липецкая область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Липецкая область
На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание
МЧС: на военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание