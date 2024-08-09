https://ria.ru/20240809/masvingo-1965278609.html

В Зимбабве задержали туриста из Чехии за критику местной ситуации

В Зимбабве задержали туриста из Чехии за критику местной ситуации - РИА Новости, 09.08.2024

В Зимбабве задержали туриста из Чехии за критику местной ситуации

В зимбабвийском городе Масвинго полиция арестовала чешского туриста, который снимал на видеокамеру и комментировал по-английски плохую, на его взгляд, ситуацию... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:06

2024-08-09T19:06

2024-08-09T19:06

в мире

чехия

зимбабве

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ПРАГА, 9 авг – РИА Новости. В зимбабвийском городе Масвинго полиция арестовала чешского туриста, который снимал на видеокамеру и комментировал по-английски плохую, на его взгляд, ситуацию в экономике страны, теперь туристу "за распространение ложных сведений" грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, сообщило в пятницу издание Idnes. "Полиция зимбабвийского города Масвинго арестовала чешского туриста, когда он снимал видеосюжет и попутно описывал на английском языке плохую местную экономическую ситуацию, в частности, длительные отключения электроэнергии и воды. Полицейские, работавшие неподалеку на месте происшествия, подслушали комментарии мужчины и арестовали его, как было сказано в протоколе, "за распространение лжи". Согласно местным изданиям News24 и Zimlive, туристу грозит до 20 лет лишения свободы. Этим делом занимается чешская дипломатия", - говорится в сообщении. По мнению местного судьи, который ведет данное дело, чешский турист совершил тяжкое преступление. Одновременно суд переквалифицировал обвинение задержанного из "распространения лжи" в "распространение лжи с целью подстрекательства общественности". При этом судья отклонил просьбу об освобождении задержанного под залог, заявив, что турист может покинуть страну из-за проницаемости ее границ. Адвокат задержанного утверждает, что его клиенту предъявлено обвинение согласно закону, который уже был отменен. По сообщениям местных СМИ, во время судебного заседания в здании суда было отключено электричество, что вызвало смех на галерее для общественности, а адвокат заявил, что частые отключения электроэнергии и воды в Масвинго являются реальностью.

https://ria.ru/20240809/niger-1965242198.html

https://ria.ru/20231226/turtsiya-1918076775.html

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в мире, чехия, зимбабве