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В Зимбабве задержали туриста из Чехии за критику местной ситуации - РИА Новости, 09.08.2024
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19:06 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/masvingo-1965278609.html
В Зимбабве задержали туриста из Чехии за критику местной ситуации
В Зимбабве задержали туриста из Чехии за критику местной ситуации - РИА Новости, 09.08.2024
В Зимбабве задержали туриста из Чехии за критику местной ситуации
В зимбабвийском городе Масвинго полиция арестовала чешского туриста, который снимал на видеокамеру и комментировал по-английски плохую, на его взгляд, ситуацию... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:06
2024-08-09T19:06
в мире
чехия
зимбабве
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ПРАГА, 9 авг – РИА Новости. В зимбабвийском городе Масвинго полиция арестовала чешского туриста, который снимал на видеокамеру и комментировал по-английски плохую, на его взгляд, ситуацию в экономике страны, теперь туристу "за распространение ложных сведений" грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, сообщило в пятницу издание Idnes. "Полиция зимбабвийского города Масвинго арестовала чешского туриста, когда он снимал видеосюжет и попутно описывал на английском языке плохую местную экономическую ситуацию, в частности, длительные отключения электроэнергии и воды. Полицейские, работавшие неподалеку на месте происшествия, подслушали комментарии мужчины и арестовали его, как было сказано в протоколе, "за распространение лжи". Согласно местным изданиям News24 и Zimlive, туристу грозит до 20 лет лишения свободы. Этим делом занимается чешская дипломатия", - говорится в сообщении. По мнению местного судьи, который ведет данное дело, чешский турист совершил тяжкое преступление. Одновременно суд переквалифицировал обвинение задержанного из "распространения лжи" в "распространение лжи с целью подстрекательства общественности". При этом судья отклонил просьбу об освобождении задержанного под залог, заявив, что турист может покинуть страну из-за проницаемости ее границ. Адвокат задержанного утверждает, что его клиенту предъявлено обвинение согласно закону, который уже был отменен. По сообщениям местных СМИ, во время судебного заседания в здании суда было отключено электричество, что вызвало смех на галерее для общественности, а адвокат заявил, что частые отключения электроэнергии и воды в Масвинго являются реальностью.
https://ria.ru/20240809/niger-1965242198.html
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чехия
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в мире, чехия, зимбабве
В мире, Чехия, Зимбабве
В Зимбабве задержали туриста из Чехии за критику местной ситуации

Idnes: в Зимбабве чеху грозит до 20 лет тюрьмы за критику местной ситуации

© AP Photo / Mujahid Safodien Полиция в Зимбабве
Полиция в Зимбабве - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Mujahid Safodien
Полиция в Зимбабве . Архивное фото
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ПРАГА, 9 авг – РИА Новости. В зимбабвийском городе Масвинго полиция арестовала чешского туриста, который снимал на видеокамеру и комментировал по-английски плохую, на его взгляд, ситуацию в экономике страны, теперь туристу "за распространение ложных сведений" грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, сообщило в пятницу издание Idnes.
«
"Полиция зимбабвийского города Масвинго арестовала чешского туриста, когда он снимал видеосюжет и попутно описывал на английском языке плохую местную экономическую ситуацию, в частности, длительные отключения электроэнергии и воды. Полицейские, работавшие неподалеку на месте происшествия, подслушали комментарии мужчины и арестовали его, как было сказано в протоколе, "за распространение лжи". Согласно местным изданиям News24 и Zimlive, туристу грозит до 20 лет лишения свободы. Этим делом занимается чешская дипломатия", - говорится в сообщении.
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По мнению местного судьи, который ведет данное дело, чешский турист совершил тяжкое преступление. Одновременно суд переквалифицировал обвинение задержанного из "распространения лжи" в "распространение лжи с целью подстрекательства общественности". При этом судья отклонил просьбу об освобождении задержанного под залог, заявив, что турист может покинуть страну из-за проницаемости ее границ.
Адвокат задержанного утверждает, что его клиенту предъявлено обвинение согласно закону, который уже был отменен. По сообщениям местных СМИ, во время судебного заседания в здании суда было отключено электричество, что вызвало смех на галерее для общественности, а адвокат заявил, что частые отключения электроэнергии и воды в Масвинго являются реальностью.
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