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Стало известно, почему Маск передумал строить завод в Британии
Стало известно, почему Маск передумал строить завод в Британии - РИА Новости, 09.08.2024
Стало известно, почему Маск передумал строить завод в Британии
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что его сын рассматривал возможность строительства завода для одной из своих компаний в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:03
2024-08-09T18:03
2024-08-09T18:03
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что его сын рассматривал возможность строительства завода для одной из своих компаний в Великобритании, но отказался от этой идеи, поскольку хочет инвестировать в места, где "люди готовы работать". Маск-старший в ходе интервью изданию Times рассказал, что его сын, соучредитель компании SpaceX и генеральный директор Tesla, ранее осмотрел потенциальную площадку для завода в Великобритании, но исключил ее. "Нужно инвестировать в места, где люди готовы работать", - заявил он, а после рассказал анекдот о лейбористском правительстве Великобритании, оплачиваемых отпусках и рабочих, которые получают выходной каждую вторую пятницу. Кроме того, Эррол Маск заявил, что его сын очень влиятельный человек и в будущем американскому правительству придется прийти к соглашению с Илоном "по всем вопросам". Ранее Илон Маск выступил с критикой в сторону главы нового лейбористского правительства Британии премьер-министра Кира Стармера за его заявления о том, что британское правительство выступает против нападений на мусульманские сообщества на фоне последних беспорядков. Маск задался вопросом, не должны ли правительство беспокоить нападения "на все сообщества".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, великобритания, илон маск, кир стармер, spacex, tesla motors
В мире, Технологии, Великобритания, Илон Маск, Кир Стармер, SpaceX, Tesla motors
Стало известно, почему Маск передумал строить завод в Британии
Отец Маска заявил, что Илон хочет инвестировать в места, где люди могут работать