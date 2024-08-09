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Стало известно, почему Маск передумал строить завод в Британии - РИА Новости, 09.08.2024
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18:03 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/mask-1965264437.html
Стало известно, почему Маск передумал строить завод в Британии
Стало известно, почему Маск передумал строить завод в Британии - РИА Новости, 09.08.2024
Стало известно, почему Маск передумал строить завод в Британии
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что его сын рассматривал возможность строительства завода для одной из своих компаний в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:03
2024-08-09T18:03
в мире
технологии
великобритания
илон маск
кир стармер
spacex
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что его сын рассматривал возможность строительства завода для одной из своих компаний в Великобритании, но отказался от этой идеи, поскольку хочет инвестировать в места, где "люди готовы работать". Маск-старший в ходе интервью изданию Times рассказал, что его сын, соучредитель компании SpaceX и генеральный директор Tesla, ранее осмотрел потенциальную площадку для завода в Великобритании, но исключил ее. "Нужно инвестировать в места, где люди готовы работать", - заявил он, а после рассказал анекдот о лейбористском правительстве Великобритании, оплачиваемых отпусках и рабочих, которые получают выходной каждую вторую пятницу. Кроме того, Эррол Маск заявил, что его сын очень влиятельный человек и в будущем американскому правительству придется прийти к соглашению с Илоном "по всем вопросам". Ранее Илон Маск выступил с критикой в сторону главы нового лейбористского правительства Британии премьер-министра Кира Стармера за его заявления о том, что британское правительство выступает против нападений на мусульманские сообщества на фоне последних беспорядков. Маск задался вопросом, не должны ли правительство беспокоить нападения "на все сообщества".
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в мире, технологии, великобритания, илон маск, кир стармер, spacex, tesla motors
В мире, Технологии, Великобритания, Илон Маск, Кир Стармер, SpaceX, Tesla motors
Стало известно, почему Маск передумал строить завод в Британии

Отец Маска заявил, что Илон хочет инвестировать в места, где люди могут работать

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что его сын рассматривал возможность строительства завода для одной из своих компаний в Великобритании, но отказался от этой идеи, поскольку хочет инвестировать в места, где "люди готовы работать".
Маск-старший в ходе интервью изданию Times рассказал, что его сын, соучредитель компании SpaceX и генеральный директор Tesla, ранее осмотрел потенциальную площадку для завода в Великобритании, но исключил ее.
«
"Нужно инвестировать в места, где люди готовы работать", - заявил он, а после рассказал анекдот о лейбористском правительстве Великобритании, оплачиваемых отпусках и рабочих, которые получают выходной каждую вторую пятницу.
Кроме того, Эррол Маск заявил, что его сын очень влиятельный человек и в будущем американскому правительству придется прийти к соглашению с Илоном "по всем вопросам".
Ранее Илон Маск выступил с критикой в сторону главы нового лейбористского правительства Британии премьер-министра Кира Стармера за его заявления о том, что британское правительство выступает против нападений на мусульманские сообщества на фоне последних беспорядков. Маск задался вопросом, не должны ли правительство беспокоить нападения "на все сообщества".
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