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Стало известно, почему Маск передумал строить завод в Британии

Стало известно, почему Маск передумал строить завод в Британии - РИА Новости, 09.08.2024

Стало известно, почему Маск передумал строить завод в Британии

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что его сын рассматривал возможность строительства завода для одной из своих компаний в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:03

2024-08-09T18:03

2024-08-09T18:03

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илон маск

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что его сын рассматривал возможность строительства завода для одной из своих компаний в Великобритании, но отказался от этой идеи, поскольку хочет инвестировать в места, где "люди готовы работать". Маск-старший в ходе интервью изданию Times рассказал, что его сын, соучредитель компании SpaceX и генеральный директор Tesla, ранее осмотрел потенциальную площадку для завода в Великобритании, но исключил ее. "Нужно инвестировать в места, где люди готовы работать", - заявил он, а после рассказал анекдот о лейбористском правительстве Великобритании, оплачиваемых отпусках и рабочих, которые получают выходной каждую вторую пятницу. Кроме того, Эррол Маск заявил, что его сын очень влиятельный человек и в будущем американскому правительству придется прийти к соглашению с Илоном "по всем вопросам". Ранее Илон Маск выступил с критикой в сторону главы нового лейбористского правительства Британии премьер-министра Кира Стармера за его заявления о том, что британское правительство выступает против нападений на мусульманские сообщества на фоне последних беспорядков. Маск задался вопросом, не должны ли правительство беспокоить нападения "на все сообщества".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, великобритания, илон маск, кир стармер, spacex, tesla motors