https://ria.ru/20240809/magaziny-1965100085.html

Магазины Москвы ежемесячно передают до нескольких тонн товаров в зону СВО

Магазины Москвы ежемесячно передают до нескольких тонн товаров в зону СВО - РИА Новости, 09.08.2024

Магазины Москвы ежемесячно передают до нескольких тонн товаров в зону СВО

Владельцы московских магазинов ежемесячно передают до нескольких тонн товаров и продуктов в зону специальной военной операции, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T07:52

2024-08-09T07:52

2024-08-09T07:52

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луганск

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Владельцы московских магазинов ежемесячно передают до нескольких тонн товаров и продуктов в зону специальной военной операции, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Владельцы столичных магазинов передают огромное количество необходимых продуктов и товаров в зону специальной военной операции (СВО) — до нескольких тонн в месяц. Военнослужащие получают автозапчасти, постельное белье, медицинские препараты, консервы, сухие пайки, бытовую химию, маскировочные сети. А иногда бывают нестандартные запросы, например на строительные материалы", - говорится в сообщении. Например, столичный строительный магазин передал одну тонну различных материалов для нужд 2-й Таманской дивизии, а магазин автомобильных товаров — 200 различных инструментов в 1199-й мотострелковый полк. Отмечается, что бойцам различных подразделений также передают циркулярные пилы, саморезы, различную электрику, в том числе лампы, светильники, провода, и инструменты для оборудования блиндажей. "Торговые центры (ТЦ) также не остались в стороне: комплекс из Савеловского района поделился пауэрбанками и кабелями для телефона, а центр из района Люблино — генераторами и брусом", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что самой популярной гумпомощью являются продукты питания. Так, тысячи предпринимателей и владельцев магазинов ежемесячно, а кто-то даже ежедневно, передают в зону СВО еду длительного хранения. Например, крупный столичный рынок передал сухофрукты, орехи, мясные и рыбные консервы, консервированный горошек и кукурузу, а магазины у дома — лапшу быстрого приготовления. Кроме того, многие передают сладкое - фруктовое пюре, мед, протеиновые батончики, сгущенку, сахар, печенье, конфеты, шоколад. Отмечается, что к ним часто прилагается чай или кофе, а некоторые универсамы добавляют в посылки энергетические напитки. Еще в коробки с гуманитарными грузами кладут одноразовую посуду и салфетки. "Гуманитарную помощь получают не только военнослужащие, но и семьи, проживающие в зоне боевых действий, поэтому к сбору ценного груза подключаются непродуктовые торговые точки. Столичный книжный магазин передал одному из госпиталей 100 книг. Торговые центры отправили в Луганск канцтовары для детского творчества, а также тетради, ручки и карандаши", - добавляется в сообщении. Кроме того, часто предприниматели в качестве гумпомощи отправляют гигиенические принадлежности - шампуни, гели для душа, мыло, дезодоранты, носки, влажные салфетки, станки и пену для бритья, а магазины хозтоваров поставляют мочалки, зубную пасту и щетки. Торговые центры также собирают нижнее и постельное белье, носки и даже упаковки сухого душа. Отмечается, что магазины отправляют в зону боевых действий много одежды, среди которой можно найти шапки, термобелье, куртки, дождевики, перчатки и балаклавы, а также сапоги и берцы. "Предприниматели стараются внести посильный вклад в обеспечение бойцов всем необходимым. Небольшие торговые точки обычно передают то, что входит в их ассортимент, а крупные ТЦ собирают полный комплект, начиная от еды и заканчивая строительными инструментами", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240513/podarki-1945495693.html

https://ria.ru/20230928/svo-1899207889.html

https://ria.ru/20240607/avtomobili-1951495837.html

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общество, луганск, москва