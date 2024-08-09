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Панама вряд ли сможет предоставить убежище Мадуро, заявил Мулино - РИА Новости, 09.08.2024
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21:33 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/maduro-1965301529.html
Панама вряд ли сможет предоставить убежище Мадуро, заявил Мулино
Панама вряд ли сможет предоставить убежище Мадуро, заявил Мулино - РИА Новости, 09.08.2024
Панама вряд ли сможет предоставить убежище Мадуро, заявил Мулино
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино, который признал избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, заявил о готовности страны предоставить... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:33
2024-08-09T21:33
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МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино, который признал избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, заявил о готовности страны предоставить коридор президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "и его клану" в случае согласия оставить власть, выразив сомнение в возможности политического убежища для венесуэльского руководства. "Панама сделает то, что необходимо, чтобы помочь выйти из венесуэльского кризиса, я без колебаний говорю это. Может быть, здесь, среди моих соотечественников, это вызывает какой-то шум, но давайте все поймем, что это тот вклад, который мы должны внести и мы это сделаем. Если Панама станет транзитной страной для постоянного изгнания Мадуро и его клана, то мы бы это сделали", - заявил Мулино в интервью CNN. Мулино при этом выразил сомнение в том, что Панама сможет предоставить убежище Николасу Мадуро, поскольку "убедить в этом население будет крайне сложно". Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек. Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными. Панама на следующий день после выборов приостановила дипломатические отношения с Венесуэлой, а 2 августа признала оппозиционера Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы, между странами было остановлено авиасообщение. Президент Мулино заявил о намерении собрать глав 17 государств Латинской Америки на саммит, посвященный "венесуэльской проблеме и действиям в поддержку демократии". В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240809/mask-1965102602.html
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в мире, цены на нефть, венесуэла, панама, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Венесуэла, Панама, Каракас, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Евросоюз
Панама вряд ли сможет предоставить убежище Мадуро, заявил Мулино

Мулино: Панама готова предоставить Мадуро коридор, чтобы он покинул Венесуэлу

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино, который признал избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, заявил о готовности страны предоставить коридор президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "и его клану" в случае согласия оставить власть, выразив сомнение в возможности политического убежища для венесуэльского руководства.
"Панама сделает то, что необходимо, чтобы помочь выйти из венесуэльского кризиса, я без колебаний говорю это. Может быть, здесь, среди моих соотечественников, это вызывает какой-то шум, но давайте все поймем, что это тот вклад, который мы должны внести и мы это сделаем. Если Панама станет транзитной страной для постоянного изгнания Мадуро и его клана, то мы бы это сделали", - заявил Мулино в интервью CNN.
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Мулино при этом выразил сомнение в том, что Панама сможет предоставить убежище Николасу Мадуро, поскольку "убедить в этом население будет крайне сложно".
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек.
Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
Панама на следующий день после выборов приостановила дипломатические отношения с Венесуэлой, а 2 августа признала оппозиционера Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы, между странами было остановлено авиасообщение. Президент Мулино заявил о намерении собрать глав 17 государств Латинской Америки на саммит, посвященный "венесуэльской проблеме и действиям в поддержку демократии".
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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