https://ria.ru/20240809/livan-1965223538.html
В Ливане заявили, что война может вернуть страну в каменный век
В Ливане заявили, что война может вернуть страну в каменный век - РИА Новости, 09.08.2024
В Ливане заявили, что война может вернуть страну в каменный век
Расширение масштабов войны с Израилем может вернуть ливанцев в каменный век, банковский сектор страны продолжает находиться в состоянии паралича, заявил в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:45
2024-08-09T15:45
2024-08-09T16:11
ливан
в мире
израиль
иран
хасан насрулла
хезболла
хамас
исмаил хания
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БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости. Расширение масштабов войны с Израилем может вернуть ливанцев в каменный век, банковский сектор страны продолжает находиться в состоянии паралича, заявил в пятницу РИА Новости министр финансов Ливана Амин Салями."Каждый, кто говорит, что Ливан сможет выдержать эту ситуацию больше месяца, показывает свое невежество, поскольку война может вернуть страну в каменный век и завести ливанцев в темное и опасное место. Банковский сектор находится в состоянии перманентного паралича, а курс обмена валюты подвержен серьезным колебаниям", - сказал Салями.Министр пояснил, что война усугубила кризис, и теперь невозможно говорить об экономическом росте или процветании производственных отраслей. Только восстановление тысяч сожженных Израилем сельхозугодий и земель обойдется государству в миллиарды долларов, отметил он."Сильно и на неопределенный срок просел в разгар сезона туризм после того, как многие воздержались от поездок в Ливан, за рубеж бежит рабочая сила, а внутри отсутствуют возможности трудоустройства",- добавил министр.На прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных граждан. Лидер движения Хасан Насрулла в ходе последнего выступления заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого Иран пригрозил возмездием Израилю. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных им движений сопротивления в регионе.Активное вооруженное противостояние между "Хезболлах" и израильской армией продолжается с 8 октября прошлого года после того, как ЦАХАЛ начал масштабную военную операцию в секторе Газа.
https://ria.ru/20240809/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, в мире, израиль, иран, хасан насрулла, хезболла, хамас, исмаил хания
Ливан, В мире, Израиль, Иран, Хасан Насрулла, Хезболла, ХАМАС, Исмаил Хания
В Ливане заявили, что война может вернуть страну в каменный век
Министр: война может вернуть Ливан в каменный век, банковский сектор парализован
БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости. Расширение масштабов войны с Израилем может вернуть ливанцев в каменный век, банковский сектор страны продолжает находиться в состоянии паралича, заявил в пятницу РИА Новости министр финансов Ливана Амин Салями.
«
"Каждый, кто говорит, что Ливан сможет выдержать эту ситуацию больше месяца, показывает свое невежество, поскольку война может вернуть страну в каменный век и завести ливанцев в темное и опасное место. Банковский сектор находится в состоянии перманентного паралича, а курс обмена валюты подвержен серьезным колебаниям", - сказал Салями.
Министр пояснил, что война усугубила кризис, и теперь невозможно говорить об экономическом росте или процветании производственных отраслей. Только восстановление тысяч сожженных Израилем сельхозугодий и земель обойдется государству в миллиарды долларов, отметил он.
"Сильно и на неопределенный срок просел в разгар сезона туризм после того, как многие воздержались от поездок в Ливан, за рубеж бежит рабочая сила, а внутри отсутствуют возможности трудоустройства",- добавил министр.
На прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута
был убит высокопоставленный командир шиитского движения Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных граждан. Лидер движения Хасан Насрулла
в ходе последнего выступления заявил, что "Хезболлах
" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране
был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания
, за смерть которого Иран
пригрозил возмездием Израилю. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных им движений сопротивления в регионе.
Активное вооруженное противостояние между "Хезболлах" и израильской армией продолжается с 8 октября прошлого года после того, как ЦАХАЛ начал масштабную военную операцию в секторе Газа.