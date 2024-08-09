https://ria.ru/20240809/livan-1965223538.html

В Ливане заявили, что война может вернуть страну в каменный век

В Ливане заявили, что война может вернуть страну в каменный век - РИА Новости, 09.08.2024

В Ливане заявили, что война может вернуть страну в каменный век

Расширение масштабов войны с Израилем может вернуть ливанцев в каменный век, банковский сектор страны продолжает находиться в состоянии паралича, заявил в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:45

2024-08-09T15:45

2024-08-09T16:11

ливан

в мире

израиль

иран

хасан насрулла

хезболла

хамас

исмаил хания

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БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости. Расширение масштабов войны с Израилем может вернуть ливанцев в каменный век, банковский сектор страны продолжает находиться в состоянии паралича, заявил в пятницу РИА Новости министр финансов Ливана Амин Салями."Каждый, кто говорит, что Ливан сможет выдержать эту ситуацию больше месяца, показывает свое невежество, поскольку война может вернуть страну в каменный век и завести ливанцев в темное и опасное место. Банковский сектор находится в состоянии перманентного паралича, а курс обмена валюты подвержен серьезным колебаниям", - сказал Салями.Министр пояснил, что война усугубила кризис, и теперь невозможно говорить об экономическом росте или процветании производственных отраслей. Только восстановление тысяч сожженных Израилем сельхозугодий и земель обойдется государству в миллиарды долларов, отметил он."Сильно и на неопределенный срок просел в разгар сезона туризм после того, как многие воздержались от поездок в Ливан, за рубеж бежит рабочая сила, а внутри отсутствуют возможности трудоустройства",- добавил министр.На прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных граждан. Лидер движения Хасан Насрулла в ходе последнего выступления заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого Иран пригрозил возмездием Израилю. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных им движений сопротивления в регионе.Активное вооруженное противостояние между "Хезболлах" и израильской армией продолжается с 8 октября прошлого года после того, как ЦАХАЛ начал масштабную военную операцию в секторе Газа.

https://ria.ru/20240809/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ливан, в мире, израиль, иран, хасан насрулла, хезболла, хамас, исмаил хания