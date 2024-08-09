https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965104187.html

В Липецкой области устранили повреждения объекта энергоинфраструктуры

В Липецкой области устранили повреждения объекта энергоинфраструктуры - РИА Новости, 09.08.2024

В Липецкой области устранили повреждения объекта энергоинфраструктуры

Специалисты устранили последствия повреждения объекта энергетической инфраструктуры в Липецкой области, потребители запитаны от резервных источников, сообщается РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:37

2024-08-09T08:37

2024-08-09T08:39

липецкая область

происшествия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты устранили последствия повреждения объекта энергетической инфраструктуры в Липецкой области, потребители запитаны от резервных источников, сообщается в Telegram-канале правительства Липецкой области."Специалисты устранили последствия повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Все потребители, попавшие в зону отключения электричества в Липецке, сейчас запитаны от резервных источников", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте аварии побывал вице-губернатор региона Роман Петрухин.Добавляется, что после атаки БПЛА ведутся восстановительные работы - аварийные бригады занимаются ремонтом неисправного оборудования. Отмечается, что есть небольшие сложности с внутренними сетями в домах, решением этих проблем сейчас занимаются специалисты.

https://ria.ru/20240809/ataka-1965103875.html

https://ria.ru/20240808/obstrel-1965024533.html

липецкая область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецкая область, происшествия