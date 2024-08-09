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В Липецкой области устранили повреждения объекта энергоинфраструктуры - РИА Новости, 09.08.2024
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08:37 09.08.2024 (обновлено: 08:39 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965104187.html
В Липецкой области устранили повреждения объекта энергоинфраструктуры
В Липецкой области устранили повреждения объекта энергоинфраструктуры - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецкой области устранили повреждения объекта энергоинфраструктуры
Специалисты устранили последствия повреждения объекта энергетической инфраструктуры в Липецкой области, потребители запитаны от резервных источников, сообщается РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:37
2024-08-09T08:39
липецкая область
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты устранили последствия повреждения объекта энергетической инфраструктуры в Липецкой области, потребители запитаны от резервных источников, сообщается в Telegram-канале правительства Липецкой области."Специалисты устранили последствия повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Все потребители, попавшие в зону отключения электричества в Липецке, сейчас запитаны от резервных источников", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте аварии побывал вице-губернатор региона Роман Петрухин.Добавляется, что после атаки БПЛА ведутся восстановительные работы - аварийные бригады занимаются ремонтом неисправного оборудования. Отмечается, что есть небольшие сложности с внутренними сетями в домах, решением этих проблем сейчас занимаются специалисты.
https://ria.ru/20240809/ataka-1965103875.html
https://ria.ru/20240808/obstrel-1965024533.html
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липецкая область, происшествия
Липецкая область, Происшествия
В Липецкой области устранили повреждения объекта энергоинфраструктуры

В Липецкой области восстановили электроснабжение после атаки беспилотника

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты устранили последствия повреждения объекта энергетической инфраструктуры в Липецкой области, потребители запитаны от резервных источников, сообщается в Telegram-канале правительства Липецкой области.
"Специалисты устранили последствия повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Все потребители, попавшие в зону отключения электричества в Липецке, сейчас запитаны от резервных источников", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на месте аварии побывал вице-губернатор региона Роман Петрухин.
Добавляется, что после атаки БПЛА ведутся восстановительные работы - аварийные бригады занимаются ремонтом неисправного оборудования. Отмечается, что есть небольшие сложности с внутренними сетями в домах, решением этих проблем сейчас занимаются специалисты.
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