https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965104187.html
В Липецкой области устранили повреждения объекта энергоинфраструктуры
В Липецкой области устранили повреждения объекта энергоинфраструктуры - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецкой области устранили повреждения объекта энергоинфраструктуры
Специалисты устранили последствия повреждения объекта энергетической инфраструктуры в Липецкой области, потребители запитаны от резервных источников, сообщается РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:37
2024-08-09T08:37
2024-08-09T08:39
липецкая область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894225900_102:1737:1954:2779_1920x0_80_0_0_c04893f82fd96021a48681b602c7ec76.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты устранили последствия повреждения объекта энергетической инфраструктуры в Липецкой области, потребители запитаны от резервных источников, сообщается в Telegram-канале правительства Липецкой области."Специалисты устранили последствия повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Все потребители, попавшие в зону отключения электричества в Липецке, сейчас запитаны от резервных источников", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте аварии побывал вице-губернатор региона Роман Петрухин.Добавляется, что после атаки БПЛА ведутся восстановительные работы - аварийные бригады занимаются ремонтом неисправного оборудования. Отмечается, что есть небольшие сложности с внутренними сетями в домах, решением этих проблем сейчас занимаются специалисты.
https://ria.ru/20240809/ataka-1965103875.html
https://ria.ru/20240808/obstrel-1965024533.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894225900_0:1516:2048:3052_1920x0_80_0_0_9babd6a8088ba85d00c0cf41eedd1bf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, происшествия
Липецкая область, Происшествия
В Липецкой области устранили повреждения объекта энергоинфраструктуры
В Липецкой области восстановили электроснабжение после атаки беспилотника